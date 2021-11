Tesla redujo su valor en Bolsa después de que los seguidores de Elon Musk votaran a favor de la venta del 10% de su participación, valorada en unos 21.000 millones de dólares (18.153 millones de euros) sobre las 170,5 millones de acciones de Tesla que posee, en una encuesta en redes sociales organizada por el propio consejero delegado de la compañía. Un total de 3,5 millones de usuarios, el 58% de las personas que votaron, dijo que apoyaría dicha venta en una encuesta que Musk realizó durante el fin de semana.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021