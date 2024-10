El ERE de MásOrange ha salido adelante con el apoyo de los sindicatos UGT y Fetico que han llegado a un acuerdo con la compañía. Sin embargo, antes de este acuerdo se realizó una encuesta entre los empleados y un 78% de la plantilla de MásOrange votó no al ERE.

Asimismo, el sindicato de CCOO también se ha opuesto al acuerdo de ERE, cuyo final de negociación estaba previsto como fecha tope para este jueves 17 de octubre. Uno de los motivos principales ha sido que el actual acuerdo de ERE ofrece peores condiciones para los empleados que el que se llevó a cabo en 2021 en Orange.

El 78% de la plantilla en contra

Durante dos días se ha llevado a cabo una votación entre los empleados de MásOrange en la que tenían que indicar si estaban de acuerdo o no con las condiciones del ERE. Sin embargo, el resultado final de la votación ha sido que un 78,01% frente al 21,99% de las trabajadoras y trabajadores han considerado que las condiciones ofertadas por la Dirección para este ERE «no deben firmarse porque están alejadas de los acuerdos logrados en procesos anteriores y son incluso peores que las del reciente ERE de Vodafone, una teleco cuya situación económica en nada se parece a MásOrange».

La votación que se ha llevado a cabo por el sindicato CCOO, se ha distribuido de la siguiente forma, entre los trabajadores de las entidades MásOrange y Orange.

MásOrange: Total de votos emitidos: 553; 106 votos positivos y 447 negativos.

Total de votos emitidos: 553; 106 votos positivos y 447 negativos. Orange: Total de votos emitidos: 447; 127 votos positivos y 366 negativos.

A estos votos, además, hay que sumar aquellos que se han recibido a través del correo del comité de empresa. En esta votación a través del correo electrónico ha habido un total de 82 votos; 17 votos positivos y 65 votos negativos.

Por tanto, 878 personas trabajadoras de MásOrange (77,8%) han manifestado su disconformidad con la oferta final de la empresa para este ERE y 250 han votado su acuerdo (22,2%). De esta forma, quedaba claro que la mayoría de empleados no querían que se firmara el ERE.

Peores condiciones que el ERE de 2021

No se ha logrado que el ERE fuera voluntario, ni mejores condiciones. «Este ERE tenía que estar más cercano a lo que se había negociado en el de 2021. En este ERE anterior, sí se incluía algo que era esencial la voluntariedad total y absoluta, y esta vez no se ha conseguido. Después de las concentraciones que hubo, las asambleas y las votaciones, el apoyo mayoritario de la plantilla era no firmar este acuerdo», explican fuentes cercanas a CCOO.

«No entendemos la postura de los otros dos sindicatos, sobre todo de UGT», aclaran

Los empleados han logrado peores condiciones que en 2021. «En el ERE de 2021 se ofrecían muchos más días por año trabajado y las prejubilaciones llegaban a los 54 años, también había unas condiciones de salario regulado más altas… Casi todo era mejor. Esperábamos que una empresa de telecomunicaciones que es una de las principales del país, fuera más generosa con sus trabajadores y trabajadoras», defienden.

«Consultaremos con la asesoría jurídica este acuerdo de ERE, por las causas que hemos cuestionado tanto económicas como organizativas y productivas. Valoramos la posibilidad de pedir la nulidad», aseguran.