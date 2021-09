El Consejo de la Unión Europea (UE) retiró este lunes a Estados Unidos, Israel y a otros cuatro países de la lista de «estados seguros» desde el punto de vista epidemiológico, lo que permite que sus ciudadanos pueden viajar a la UE por placer y no solo por motivos esenciales.

Junto a Estados Unidos, salieron de esta lista Israel, el Líbano, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo.

La recomendación del Consejo de la UE no es vinculante para los países miembros, pero la institución advierte de que un Estado no debería decidir levantar restricciones de viaje a los países que no estén en la lista sin que se decida de manera coordinada en la Unión.

La recomendación implica que los ciudadanos de esos países no podrán desplazarse a la Unión Europea sin un motivo esencial, como sí han podido hacer hasta ahora desde que en junio de 2020 se adoptara por primera vez dicha lista de Estados terceros seguros desde el punto de vista epidemiológico.

EEUU no ha levantado las restricciones de manera recíproca

Estados Unidos, sin embargo, no ha levantado las restricciones de manera recíproca durante este periodo y ha limitado los viajes no esenciales para los ciudadanos europeos, pese al avance de la campaña de vacunación en los países de la UE.

Los residentes en Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano son considerados como residentes de la UE a efectos de esta recomendación, de la que también forman parte los países asociados del espacio sin fronteras europeo Schengen (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein).

Los criterios para determinar a los terceros países para los que se deberían levantar las restricciones de viaje fueron actualizados el pasado 20 de mayo, y para decidir cuáles entran en esa lista se tienen en cuenta la situación epidemiológica y la respuesta general a la covid-19, así como la fiabilidad y disponibilidad de la información.

Para los ciudadanos de los países que figuran en la lista, cada Estado miembro decide si imponerles, o no, una cuarentena a la llegada a su territorio.