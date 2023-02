Es tu momento: el Outlet de Nike rebaja como nunca sus mallas más bonitas

Las mallas son una prenda súper cómoda y flexible, ideal para practicar diferentes actividades deportivas con total comodidad y libertad de movimientos, e incluso te encantarán para salir a dar un paseo o bajar a comprar el pan con un look deportivo y con muchísimo estilo. Hoy te mostramos unas mallas del outlet de Nike que están arrasando en ventas por el súper descuento que tienen y porque son de las mejores que vas a encontrar en esta marca, una súper prenda que te enamorará a simple vista y que te encantará llevar puesta… ¡corre que vuela!.

Nike es la marca deportiva líder en el sector desde hace varias décadas, el que sin duda es un sector muy competitivo y en el que factura más de 20.000 millones de dólares cada año, dejando muy lejos en el segundo puesto a Adidas, su incansable perseguidora. La firma norteamericana triunfa con todo lo que saca a la venta tanto en ropa como en calzado, equipamiento, accesorios, etc.

Las mallas del outlet de Nike que tienen descuentazo

Se trata de los Nike One Leggings de 7/8 talle medio con paneles de malla – Mujer, unas mallas que además de proporcionarte la mayor comodidad te van a dar un estilazo único ya que son preciosas y ofrecen múltiples posibilidades para combinarlas con otras prendas y así crear diferentes looks. Gracias a estar en el outlet oficial de la firma norteamericana te las puedes llevar con una rebajaza espectacular que te ahorrará más de 10 euros y que las deja en un precio final de 29,97€… ¡un chollo que no puedes dejar pasar!.

Estas fantásticas mallas del outlet de Nike son ideales para la práctica de cualquier actividad deportiva, versátiles e ideales para entrenar con la mayor comodidad, flexibilidad y libertad de movimientos. Es una prenda diseñada para mantener la transpirabilidad y que el sudor no se convierta en un problema durante tu entrenamiento, y también se ha tenido en cuenta que no transparente, gozando así de mayor seguridad y protección.

Tienen otros detalles tan interesantes como dos bolsillos ocultos en la cintura, que es de talle medio, para que puedas llevar lo necesario durante tu entrenamiento, siendo por ejemplo el bolsillo trasero con cremallera de un tamaño suficiente como para que puedas guardar un teléfono móvil. De ajuste ceñido, estos leggins se adaptan perfectamente a tu cuerpo pero sin apretar, la comodidad siempre es total.

En cuanto a los materiales utilizados para confeccionar estas mallas, el cuerpo es 79% poliéster y 21% spandex, mientras que el tejido de malla es 81% poliéster y 19% spandex. Se pueden lavar a máquina, lo que sin duda es un gran punto a favor.