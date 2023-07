Tu cuenta del banco tiene caducidad y Hacienda se puede quedar con el dinero: muy atento

Tener una cuenta bancaria es hoy en día prácticamente imprescindible para todas las personas adultas, ya que a la hora de cobrar una nómina, un trabajo realizado o una ayuda hay que tenerla activa para recibir ese dinero, además de que normalmente se domicilian en ella los principales gastos. Te contamos cuál es la fecha de caducidad de tu cuenta bancaria y que si la dejas caducar, Hacienda se puede quedar con tu dinero, sea poco o mucho… ¡toma nota!

¿Cuál es la fecha de caducidad de las cuentas bancarias?

No mucha gente que las cuentas bancarias tienen «fecha de caducidad», un determinado tiempo en el que, si no se utilizan, se cerrarán… y aquí viene lo más curioso de todo, y es que el dinero que haya en la cuenta en cuestión irá a parar a las arcas del Estado, a Hacienda concretamente. Puede parecer que si una cuenta se abandona hasta su caducidad no habrá dinero en ella, al menos no nada importante, pero lo cierto es que las cifras son sorprendentes.

La fecha de caducidad de las cuentas bancarias está marcada en 20 años desde el último movimiento, esto es, si pasado ese tiempo no se ha registrado absolutamente ningún movimiento en la cuenta, ésta se declarará en presunción de abandono, se cerrará y el dinero que haya en ella será para el Estado. Según recoge el Banco de España en un artículo, Hacienda ingresó en en 2021 unos 29 millones de euros procedentes de cuentas caducadas.

Es importante destacar que, antes de que la cuenta se cierre, la entidad financiera tiene la obligación de informar de su existencia y advertir de su próximo cierre en caso de no utilizarla. Hay un plazo marcado de 3 meses tras la notificación para esperar la decisión del titular, y si tras ese tiempo no se produce ningún movimiento, el Ministerio de Hacienda y Función Pública declarará la situación de abandono y se quedará con el dinero antes de cerrarla.

Abandonar una cuenta bancaria es más habitual de lo que la gente se piensa, quizás porque te abres otra, por el motivo que sea, y por dejadez nunca llegas a cerrar la otra, por lo que se mantiene abierta hasta que pasen esos 20 años, así que ya lo sabes, si tienes una cuenta que ya no utilizas, ve a cerrarla y recupera lo que sea que haya en ella, aunque sean unos céntimos.