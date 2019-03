¡Trump vs Powell!

“Tenemos a un caballero al que le gusta el ajuste cuantitativo en la Fed, tenemos un caballero al que le gusta un dólar muy fuerte en la Fed. Entonces, con todas estas cosas queremos un dólar fuerte, pero seamos razonables con todo lo bien que lo estamos haciendo”. Donald Trump

Fin de semana de mensajes subliminales por parte del presidente estadounidense Donald Trump en el que ha matizado claramente la disponibilidad que Powell tiene hacia la reducción del balance o “tapering” y su correspondiente política monetaria. Como ha demostrado a lo largo de su carrera, Donald Trump es un excelente negociador pero sabemos que alardea de un pecado elemental; su desmedida ambición y seguridad en sí mismo.

Estas virtudes, otrora fueron su cruz, en el momento en que se expuso en campo personal a un nivel de endeudamiento incapaz de manejar. ¡Ello le llevó a la ruina! Mr. Trump está demostrando claramente liderazgo en muchas cosas, pero creo que es ajeno a los riesgos que se derivan de mantener el dopaje cuantitativo y una política monetaria excepcionalmente reducida. Que unos tipos al 2,25-2,50% sea un problema es revelador y nos explica claramente el problema de la economía mundial; ¡la deuda pública!

Los estados han socavado la crisis de 2008 mediante el trasvase de la deuda de las grandes corporaciones y bancos al Estado. Las grandes empresas han podido reducir su deuda (véase en España por ejemplo Telefónica), mientras que a familias y pymes no les ha quedado más remedio que apechugar y bajar las facturas para poder desendeudarse. Esta contrariedad, familias y empresas desendeudándose y el Estado sobrecargado de deuda es muy peligroso. Tan peligroso es, que si el problema se llama inflación, ¡entonces bienvenida!

No le vendría mal al querido Estado un proceso de gran inflación, puesto que sería una medida cortoplacista de cargarse la deuda. ¿Qué pasaría entonces con el ahorro de las personas? La inflación destruye la deuda, ¡cierto! Pero en favor del deudor, no del acreedor; pero también destruye el ahorro sin riesgo de familias y empresas. El modelo económico y salvaje propuesto por los bancos centrales agrava la desigualdad y somete los valores del esfuerzo y el sacrificio a la codicia y al endeudamiento. Y créanme, ¡esto no puede acabar bien!

A pesar de ello el presidente de la Fed; Jerome Powell, ha expuesto al mercado el debate interno mediante la lectura de las actas. Los banqueros centrales apoyan una reducción en el proceso de desendeudamiento tras haber reducido el balance en medio trillion de USD, dejándolo “sólo” en 4 trillions USD… A la vista está que la Fed teme un descalabro bursátil, puesto que los miembros del comicio entienden perfectamente las Leyes de nuestros mercados y por ende de la economía per se. Ellos han manipulado el efecto riqueza del consumidor americano, pero ¿Qué sucederá si los mercados se colapsan, ávidos de liquidez? Aquí es cuando puede suceder cualquier cosa,…

La propia reserva federal advierte sobre los riesgos de la propia economía, puesto que el aplanamiento de la curva de tipos suele tener mal augurio y vaticinar un proceso perjudicial para la economía. La Fed insiste en descartar la recesión económica, pero claro está que los indicadores anuncian dificultades en incrementar el crecimiento y tal vez por ello, han decidido no apretar. Para mí es evidente que ni el ‘Brexit’, ni los presupuestos en Italia, ni la guerra comercial nos quita el sueño, lo único que le importa al mercado es la liquidez. El mercado se ha convertido en un adicto a la liquidez y eso será muy difícilmente corregible.

Con todo y pese a ello tengo muy claro que es crucial tener bajo control a la Fed y a su balance, puesto que como advirtió D.Trump este pasado fin de semana; a Powell le gusta el tapering, el USD fuerte y la subida de tipos. Pero ojo porque a Trump, como claro paradigma del capitalismo salvaje, ¡NO! Y de esto estaré muy pendiente, puesto que al fin y al cabo la normalización es el principal problema de la actualidad bursátil, ya que normalizar los excesos tiene siempre consecuencias y dichas consecuencias llegan en forma de VOLATILIDAD. ¿Tendrá la valentía necesaria el Sr. Powell para seguir “normalizando” el balance de la Fed sin medir sus futuras consecuencias? Estoy convencida de que muy pronto tendremos a ¡Trump vs Powell! dentro del ring.

Gisela Turazzini – CEO, Blackbird Broker