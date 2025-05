Trump afirma que no bajará los aranceles para que China se siente a negociar

El presidente Donald Trump ha afirmado este domingo que no reducirá los aranceles a China para que Pekín se siente a la mesa de negociaciones.

Trump ha rechazado así la demanda de China de reducir el arancel del 145% para empezar las conversaciones que terminen con la guerra comercial. «Han dicho hoy que quieren hablar. China, y la verdad es que no me gusta, no estoy contento con esto, pero China se está destruyendo», ha declarado Trump en una entrevista emitida este domingo.

En este sentido, Trump ha reconocido que «se están destruyendo. Sus fábricas están cerrando. Su desempleo se está disparando. No quiero hacerle esto a China ahora». «Pero, tampoco quiero que China gane cientos de miles de millones de dólares y construya más barcos, más tanques del Ejército y más aviones», ha indicado el presidente de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha minimizado los temores de sus críticos: los miedos a una recesión, la preocupación por el aumento de precios debido a sus aranceles o la posibilidad de que se presente a un tercer mandato.

El propio mercado laboral estadounidense generó empleos de forma constante el mes pasado, a pesar de la guerra comercial. El Departamento de Trabajo informó el viernes 2 de mayo que Estados Unidos creó 177.000 empleos en abril, por encima de los 133.000 que esperaban los economistas. La tasa de desempleo se mantiene estable en el 4,2%. Wall street cerró al alza el viernes 2 de mayo. El Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 registraron nueve días consecutivos de ganancias. Mientras, las muestras de un posible deshielo en las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos también impulsaron las acciones.

En una extensa entrevista con Kristen Welker, moderadora de Meet the Press de la cadena NBC News, en su casa de Mar-a-Lago en Palm Beach (Florida), el presidente de Estados Unidos ha defendido su postura sobre los aranceles.

Durante la entrevista de más de una hora, grabada el viernes y emitida el domingo, Trump ha abordado los aspectos más destacados de sus primeros 100 días en el cargo y sus expectativas para los próximos años en materia de economía, política exterior, inmigración y política social. También ha reflexionado sobre su movimiento «Make America Great America», que lo ayudó a regresar a la Casa Blanca tras su derrota en 2020, y expresó su confianza en que se mantendrá intacto más allá de su mandato.

En la pregunta de la entrevista de Welker -¿no van a reducir los aranceles contra China para que se sienten a la mesa de negociaciones?-, Trump ha respondido: «No».

En cambio, ha matizado que «en algún momento, los voy a reducir, porque de lo contrario nunca se podría hacer negocios con ellos».

En los primeros meses de su presidencia, Trump ya ha logrado avances significativos en uno de los pilares de su plataforma de campaña: frenar la inmigración ilegal. En su primer día en el cargo, declaró una emergencia nacional para aumentar sus poderes y asegurar la frontera estadounidense con México.