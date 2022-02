Según defiende la entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, la dilación se debe a que «la exigibilidad de dicho informe le fue puesta de manifiesto cuando elevó el expediente al Consejo de Ministros».

Más de 1 millón de euros

El Instituto de Crédito Oficial adjudicó a Everis por la vía de emergencia contratos por importe superior a 1 millón de euros. En total cuatro contratos, todos ellos relacionados con la prestación de servicios tecnológicos.

Respecto a uno de ellos, además de lo anteriormente citado, el Tribunal de Cuentas advierte, asimismo, que los términos acordados no permiten «controlar la eficacia de la contratista en la obtención del resultado pactado», por lo que no es posible «correlacionar los pagos abonados con los servicios prestados», incluso a pesar de que dicho contrato es de resultado, y no de tracto sucesivo. Es el contrato ICO-12-2020, de servicio de verificación y validación de las condiciones y elegibilidad de las operaciones otorgadas en la Línea ICO de avales Covid-19, por el que Everis recibió 661.250 euros. Sus términos de duración, además, «podrían favorecer al contratista, en perjuicio de la entidad fiscalizada», según señala el Tribunal de Cuentas.

La consultora tecnológica Everis, presidida por el ex ministro Eduardo Serra Rexach, resultó durante la pandemia adjudicataria de otros contratos por los que ingresó más de seis millones de euros, todos ellos de la Administración, tramitados por la vía de emergencia y negociados sin publicidad.