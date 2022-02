El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha rehusado valorar la información que publica hoy OKDIARIO sobre el negocio del marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, dedicado a la captación de fondos europeos que son precisamente competencia de su mujer.

Podemos llegó a la política fiscalizando y mirando con lupa cualquier posible tráfico de influencias que salpicara a dirigentes de PP y PSOE en las principales instituciones. Sin embargo, ahora que la formación de Ione Belarra ya está en el Gobierno de la Nación, opta por adoptar un perfil bajo y no molestar a sus socios socialistas ante un caso de estas características.

En rueda de prensa en la Cámara y a pregunta de este medio sobre la opinión que le merece un hecho de tal calibre, Asens ha echado balones fueras afirmando que no conocía la noticia para no tener así que dar una respuesta en público.

En concreto, el presidente del grupo de Unidas Podemos y miembro de la Ejecutivo de los morados ha señalado: «Pues la verdad es que no tengo conocimiento de esa información. Es la primera noticia, por tanto permítame que no la valore porque primero tendré que contrastar si es cierta o no y después saber los detalles. No… Como saben yo soy jurista e intento ser muy cauteloso en estas cuestiones porque me parecen cuestiones serias, importantes. Permítanme que no la valore porque no la conozco», ha insistido.

OKDIARIO publica este martes que el marido de la vicepresidenta Calviño, Ignacio Manrique de Lara, es director de marketing de una consultora tecnológica que gestiona el cobro de un paquete de fondos europeos que reparte su esposa desde el Ejecutivo. La compañía, denominada Beedigital, oferta ocho tarifas que venden «soluciones de digitalización». Sus precios oscilan entre los 125 y 6.000 euros. Cualquier pequeño y mediano empresario que opte a estas ayudas estatales de Calviño está obligado a contratar previamente una sociedad intermediaria como la del marido de la vicepresidenta.

«Agente digitalizador»

Se da la circunstancia de que el pasado 25 de noviembre, Calviño presentó el Kit Digital, un programa de 3.000 millones de euros proveniente de los fondos europeos cuyo objetivo consiste en promover la digitalización de pymes y autónomos. El importe de estas ayudas está sujeto al número de empleados con los que cuente la compañía solicitante. Los empresarios que opten a las mismas necesitan contratar lo que se denomina «agente digitalizador». Es el caso de Beedigital, la empresa del marido de Calviño, que cuenta con este estatus privilegiado de intermediario que le permite hacer negocio gestionando estas ayudas

La propaganda con la que esta sociedad promociona sus servicios dice así: «Olvídate del papeleo (…) Realizaremos en tu nombre toda la gestión administrativa para que puedas solicitar el bono digital (…) Una vez que consigas el bono digital, te ayudaremos a elegir el servicio o herramienta que mejor se adapte a las necesidades actuales de tu negocio», subraya.