Los clientes destapan a Leroy Merlin y avisan a otros para que no caigan en la trampa: «Es un timo»

Leroy Merlin es las cadena de bricolaje y decoración en la que todos pensamos cuando necesitamos hacer algún arreglo, reforma o cambiar la decoración de nuestro hogar. A pesar de esto, alguno de sus servicios no son del agrado de sus clientes que, no han parado de quejarse en páginas web de opiniones de consumidores e incluso a través de las redes sociales. A continuación te explicamos cómo es la trampa de Leroy Merlin que han destapado sus clientes.

Los clientes de Leroy Merlin avisan a otros compradores

Cuando pensamos en una tienda de decoración, muebles y reformas, rápidamente nos viene a la cabeza Leroy Merlin, que además cuenta con una tienda online de lo más completa que facilita mucho nuestras compras.

Algo que sin embargo no opinan algunos de sus clientes ya que recientemente fue motivo de queja, el servicio que ofrecen para entregar precisamente las compras online. Muchos clientes se quejaron de retrasos, errores, productos dañados o incompletos, y falta de atención al cliente. Y a este descontento de los clientes de Leroy Merlin se le suma ahora otro, que tiene que ver con la política de devoluciones de la empresa.

Una de las quejas al respecto, la encontramos en X (antes Twitter), donde el usuario @toledano_69, que publicó un mensaje en el que denunciaba a Leroy Merlin por no cumplir con lo que prometen en su página web. Según el usuario, la empresa no permite devolver los productos como dicen, y él los tiene denunciados a consumo.

Y ademas ojo que lo de las devoluciones es un timo!! No dejan devolver como dicen. Yo los tengo denunciados a consumo. @leroymerlin_eshttps://t.co/nQwgeqrCxw — Toledano69 (@toledano_69) December 19, 2023

Las condiciones de devolución de Leroy Merlin

El cliente no ha explicado cuál ha sido el problema en concreto que ha tenido sobre la devolución a Leroy Merlin, aunque la empresa tiene una clara política de devoluciones que podemos consultar sin problema en su web.

De este modo, y según explica Leroy Merlin en su web, los clientes tienen 100 días naturales desde la compra del artículo, tanto en la tienda física como en la tienda online, para devolverlo. En este último caso, el plazo empieza a contar desde la fecha en la que se entrega el pedido.

Para hacer una devolución en tienda, solo hay que llevar el ticket de compra y el artículo en cuestión. Para hacer una devolución online, hay que rellenar un formulario y esperar a que se pongan en contacto.

Sin embargo, hay algunas excepciones que pueden complicar el proceso. Por ejemplo, si el producto ha sido vendido por un vendedor Marketplace, es decir, un tercero que usa la plataforma de Leroy Merlin para ofrecer sus productos, el plazo de devolución se reduce a 14 días, y hay que contactar directamente con el vendedor. Además, los productos Marketplace no se pueden devolver en las tiendas de Leroy Merlin, sino que hay que seguir las condiciones comerciales del vendedor.

Por otro lado, hay algunos productos que directamente no se pueden devolver, como los spa instalados, las cortinas de ducha, la ropa de cama, los productos que caduquen, los cristales rotos de las mamparas, los productos personalizados o a medida, los productos precintados que se hayan abierto, las peticiones de reparación a domicilio, o las tapas de WC.

La reacción de los clientes y de la empresa

Estas condiciones pueden generar confusión y frustración entre los clientes, que se sienten engañados por la publicidad engañosa de Leroy Merlin. Algunos de ellos han decidido denunciar a la empresa ante las autoridades de consumo, mientras que otros quizás opten por buscar otras alternativas. Leroy Merlin, por su parte, no ha hecho ningún comentario al respecto, y se limita a seguir ofreciendo sus productos y servicios.