La mujer asesinada en su casa de La Algaba (Sevilla) recibió 480 puñaladas de su inquilino

Ana Isabel, la mujer de 44 años asesinada el pasado domingo en su casa de La Algaba (Sevilla) recibió 480 puñaladas de su inquilino, según ha revelado la autopsia. El presunto asesino, un joven de 31 años natural de Alhaurín de la Torre (Málaga), ha sido enviado a prisión provisional.

El crimen se produjo en una vivienda de la calle Buganvilla. Poco antes de las 17:00 horas, el hijo de la víctima, de unos 10 años, entró al domicilio para coger unos adornos navideños y se topó con el cadáver en el cuarto de baño, según detalla Diario de Sevilla. Avisó a su padre, ex pareja de Ana Isabel, que esperaba fuera, y éste llamó al 112.

Tras las primeras pesquisas, las autoridades descartaron un episodio de violencia de género, ya que tanto la pareja como la ex pareja de la víctima se encontraban «fuera» ese día, lejos del escenario del crimen. La mujer, de nacionalidad española, tampoco figuraba en el sistema VioGén.

Ya el lunes, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, apuntaba al hombre al que Ana Isabel tenía alquilada una habitación como «principal sospechoso». Tras los hechos, se encontraba en paradero desconocido.

Horas después, el presunto autor se presentó en una farmacia del barrio sevillano de San Jerónimo. Su discurso era incoherente, pero confesó el crimen al farmacéutico y pidió hablar con la Policía. Una patrulla se personó en el lugar y procedió a su detención.

La autopsia, avanzada por Diario de Sevilla, ha concluido que la mujer fue asesinada de forma extremadamente violenta. Primero le atacó en el sofá, donde dormía, y luego la persiguió por toda la casa hasta que acabó matándola en un cuarto de baño. Le asestó un total de 480 puñaladas. Tal ensañamiento, de momento, es una incógnita.

El sospechoso confesó la autoría del crimen en sede judicial, aunque alegó que actuó bajo el efecto de las drogas (hachís y cocaína). El Juzgado de Instrucción n.º 18 de Sevilla acordó este miércoles su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de asesinato.