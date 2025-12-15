Asesinan a una mujer a puñaladas en La Algaba (Sevilla): su inquilino, principal sospechoso

La Guardia Civil investiga la muerte a puñaladas de una mujer de 44 años en su casa de La Algaba (Sevilla), un suceso que según los primeros indicios no se enmarca en un caso de violencia de género. Los agentes señalan como posible autor a un hombre al que la víctima tenía alquilada una habitación de la vivienda. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado que este individuo se encuentra «en paradero desconocido desde que sucedieron los hechos».

Fernández ha descartado «en principio» la posibilidad de un crimen machista al «encontrarse fuera» tanto la pareja como la ex pareja de la víctima. No obstante, todas las hipótesis están abiertas, según ha afirmado a preguntas de los periodistas en Órgiva (Granada). No consta que la víctima, de nacionalidad española, figurase en el sistema VioGén.

El hallazgo del cadáver se produjo el domingo por la tarde, sobre las 16:50 horas. El hijo de la víctima, de unos 10 años, fue quien encontró el cuerpo y avisó a su padre, ex pareja de la mujer. La víctima presentaba numerosas puñaladas, según apunta Diario de Sevilla, que ha adelantado el suceso.

El padre llamó al 112, que trasladó el aviso a la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios. Los agentes se personaron en la vivienda, situada en la calle Buganvilla, en la zona sur de La Algaba. Tan sólo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer.

Este lunes, la vivienda en la que se encontró el cadáver permanecía custodiada por la Guardia Civil. A falta de avances en la investigación, el principal «sospechoso» es el inquilino de la víctima, según ha revelado el delegado del Gobierno.

El cadáver se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla a la espera de que se le practique la autopsia.