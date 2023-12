«Es una estafa»: los clientes se rebelan contra Leroy Merlin y echan pestes

Leroy Merlin, la cadena francesa de bricolaje y jardinería, se enfrenta a una serie de críticas y reclamaciones por parte de sus clientes, que denuncian el mal funcionamiento de su servicio de compra online y el trato recibido por su atención al cliente durante esta temporada navideña. Descubramos el motivo del enfado de los clientes con Leroy Merlin.

Enfado de los clientes con Leroy Merlin

Leroy Merlin cuenta con 129 tiendas en España (según datos de 2021) pero además los clientes tienen la posibilidad de acceder a su tienda online en la que encontrar todos su productos de bricolaje, decoración, muebles, jardinería y el resto de sus secciones.

Un servicio online que por lo visto ha provocado el descontento de algunos de sus clientes. Ha sido en la plataforma Trustpilot, donde Leroy Merlin tiene una puntuación de 1m5 sobre 5, debido a los comentarios que sus usuarios han dejado, denunciando retrasos, cancelaciones, entregas incompletas o erróneas, y falta de comunicación por parte de la empresa.

Uno de los casos más llamativos es el de María, una clienta que realizó un pedido online hace unos días. Sin embargo, nunca recibió su pedido, y por lo visto cuando ha contactado con Leroy Merlin, le dijeron que el transportista había intentado entregarlo varias veces, pero que ella no estaba en casa.

«La compra on line es una estafa, el servicio de transporte nunca trae el pedido y miente acusando al cliente de estar ausente. Durante 24h he puesto todas las reclamaciones ante Leroy Merlin demostrando la falsedad de su empresa de transporte y sólo he recibido una pésima atención al cliente.», explica María, que asegura que ha puesto varias reclamaciones ante Leroy Merlin sin obtener respuesta alguna.

«Una empresa que engaña y encubre los engaños de sus empresas colaboradoras no es merecedora que los clientes compremos en ella», comenta también esta clienta decepcionada con el servicio que ofrece Leroy Merlin a la hora de hacer llegar los productos que se compran online.

Pero no es la única queja que podemos leer el mencionado portal donde otros clientes han tenido la misma mala experiencia y podemos leer otros comentarios que aseguran que Leroy Merlin «no está preparada para la venta online». Otros comentarios se quejan de envíos que no corresponden con lo que se ha comprado y también de la poca disposición de la tienda a cambiar lo comprado si el cliente no está satisfecho con lo recibido.

No sabemos cuál es la respuesta de Leroy Merlin ante las quejas de estos clientes a pesar de que es de esperar que esté trabajando para solucionar las incidencias y para ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. Además, los clientes insatisfechos siempre pueden contactar con su servicio de atención al cliente para resolver cualquier duda o reclamación, a pesar de que también en el mencionado portal hay quejas respecto ese servicio al cliente.

El servicio online de Leroy Merlin

A pesar de las quejas de estos clientes, Leroy Merlin está considerada como una empresa líder en el sector del bricolaje y la jardinería, que ofrece una amplia gama de productos y servicios para el hogar. Entre ellos, se encuentra ese servicio de compra online, que ahora está en tela de juicio.

Pero también dicho servicio ofrece la posibilidad de acceder a ofertas exclusivas, consultar el stock de los productos, comparar precios y características, o solicitar la financiación de las compras. Además, los clientes pueden elegir entre diferentes opciones de entrega, como el envío a domicilio, el click and collect, o el punto de recogida.

Sin embargo, parece que en los últimos tiempos ese mismo servicio online de Leroy Merlin tiene inconvenientes, como las incidencias comentadas, que han generado una gran insatisfacción y desconfianza entre los usuarios, que se han quejado del mal funcionamiento de un servicio que debería ser prioritario teniendo en cuenta el auge que tiene el comercio electrónico actualmente.

Por lo tanto, el servicio online de Leroy Merlin es un servicio que ofrece muchas facilidades y beneficios a los clientes, pero que también necesita mejorar su calidad y su eficiencia, para evitar las molestias y las reclamaciones de los usuarios, y para garantizar su satisfacción y su fidelidad.