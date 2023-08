Todo el mundo está hablando de este producto de Lidl y no es para menos

Lidl se ha convertido en el supermercado favorito de muchos españoles, gracias a contar con productos con buena relación calidad-precio y además, por tener también productos que de vez en cuando sorprenden por su originalidad hasta el punto de hacerse virales. Es lo que ha sucedido con un producto lanzado por Lidl meses atrás pero que es ahora cuando ha provocado que todo el mundo esté hablando de él y lo cierto es que no es para menos.

Si te gusta el vino y el brillo, este producto de Lidl te va a encantar. Se trata de un cóctel de vino aromatizado que tiene un efecto luminoso al agitarlo. El producto se llama Starring Cocktail Gold y se comercializó en Navidad, pero aún se puede encontrar en algunas tiendas físicas del supermercado y es ahora, gracias a las redes, que todo el mundo habla de él.

El cóctel tiene dos variedades: una de color amarillo con sabor a melocotón y otra de color rosado con sabor a cereza y granada. Ambas tienen una graduación alcohólica de 5,5% y contienen partículas doradas que crean un efecto de luz al mover la botella. El precio es de solo 2 euros y la capacidad es de 75 cl.

El producto se ha hecho viral y tiene una «nueva vida» gracias a Twitter, ya que la usuaria AnaLaPatata (@ymuchosmemes) lo encontró casi por casualidad, y al mostrarlo ha provocado que más de una persona haya ido a buscarlo a Lidl. En su tuit mostraba la botella y se preguntaba si al tomarlo se hacía pis con sparkles. El tuit tiene más de 1.900 me gusta y cientos de comentarios.

Ayer compré esto en el Lidl porque brilli brilli is my passion y porque valía 2€ y necesito que alguien me confirme si al rato de tomarlo haces pis con sparkles 😃✨. pic.twitter.com/knobZRyWRN

— AnaLaPatata (@ymuchosmemes) August 2, 2023