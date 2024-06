Tienen la mejor valoración de la OCU: los colchones de Ikea que tienes que fichar si quieres dormir como un bebé

Ahora que ya estamos en verano, puede que haya algo que nos quite el sueño o que temamos sufrir: las altas temperaturas durante la noche. Es algo que todos sufrimos y que sin embargo podemos evitar con buenas pautas como ventilar la habitación, refrescarla con un poco de aire acondicionado antes de acostarse o darse una ducha antes de meterse en la cama. Pero para dormir bien, resulta también muy necesario tener un buen colchón y en el caso de que lo estés buscando, nada como hacer caso a los que nos dice la OCU y que ha seleccionado varios colchones de Ikea como los mejores en el mercado.

Todos sabemos que Ikea ofrece grandes productos cuando se trata de amueblar la casa o de decorarla. Pero no sólo eso, el gigante sueco tiene también una amplia variedad de colchones entre los que destacan tres, que se han impuesto en un reciénte análisis que ha hecho la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Los colchones de Ikea que destaca la OCU

Toma nota de los tres modelos de colchones de Ikea que ahora te presentamos porque han destacado para la OCU como los mejores para dormir bien ya que garantizan calidad. Además, sus precios resultan también de lo más económicos.

Colchón de muelles ensacados VESTERÖY

El colchón VESTERÖY se ha posicionado como el mejor colchón de Ikea según la OCU. Con una nota de 7,1, este colchón es definido como de “buena calidad”. Un colchón que brilla con luz propia debido a su adaptabilidad, durabilidad y resistencia, además de una excelente amortiguación de rebotes y sostenibilidad. Estas características lo convierten en una opción sólida para quienes buscan un colchón que ofrezca soporte y confort a largo plazo.

Con un precio de 149 euros y con medidas de 90×200 cm este colchón de Ikea tiene un grosor de 20 cm y se puede elegir entre firme y extra firme. Está fabricado con muelles embolsados, complementados con una capa de espuma que mejora el confort general.

Características principales:

Adaptabilidad: Se ajusta bien al cuerpo, proporcionando un buen soporte en todas las áreas.

Se ajusta bien al cuerpo, proporcionando un buen soporte en todas las áreas. Durabilidad y resistencia: Mantiene su forma y características con el uso prolongado.

Mantiene su forma y características con el uso prolongado. Amortiguación de rebotes : Ideal para quienes duermen con pareja, ya que minimiza los movimientos.

: Ideal para quienes duermen con pareja, ya que minimiza los movimientos. Sostenibilidad: Fabricado con materiales que respetan el medio ambiente.

Colchón de espuma ÅKREHAMN

El colchón de espuma ÅKREHAMN recibe una nota de 6,9 por parte de la OCU. Este modelo tiene una buena durabilidad, amortiguación de rebotes y sostenibilidad. Un beneficio adicional es que está diseñado para dormir en pareja, ya que el peso de una persona no afecta al otro, evitando que se hunda en la parte central. Su funda extraíble facilita la limpieza, una ventaja considerable para mantener la higiene del colchón.

El colchón ÅKREHAMN está hecho de espuma viscoelástica y es firme. Con una altura de 20 cm y compuesto por tres capas, proporciona un mayor confort. La espuma de alta resiliencia en la parte superior da un apoyo firme, mientras que la espuma viscoelástica debajo está pensada para aliviar tensiones en la columna y las articulaciones. Se vende en medidas de 90×200 cm a un precio de 249 euros o también en medidas de 160×200 cm a un precio de 399 euros.

Características principales:

Durabilidad: Mantiene su integridad y confort con el uso continuado.

Mantiene su integridad y confort con el uso continuado. Amortiguación de rebotes: Ideal para parejas, ya que los movimientos no se transfieren.

Ideal para parejas, ya que los movimientos no se transfieren. Funda extraíble : Facilita la limpieza y mantenimiento del colchón.

: Facilita la limpieza y mantenimiento del colchón. Confort: Capas diseñadas para apoyo firme y alivio de tensiones.

Colchón de muelles ensacados VALEVÅG

Por último, la OCU destaca el colchón VALEVÅG que A obtiene una puntuación de 6,6. Entre sus puntos fuertes están la durabilidad, la absorción del sudor y la capacidad de ofrecer un buen descanso en pareja, sin que se hunda por la parte central ni afecten los movimientos de uno al otro. También dispone de una buena amortiguación, lo que lo convierte en una opción adecuada para quienes se mueven mucho durante la noche.

Este colchón se encuentra disponible en medida de 90×200 cm por 199 euros o en medida de de 140×200 cm por 299 euros. Un colchón que destaca además porque lo podemos elegir entre firme y extra firme. Sus zonas de confort ofrecen una distribución uniforme del peso, con partes más blandas para caderas y hombros. La gruesa capa de espuma añade un plus de comodidad.

Características principales:

Durabilidad: Alta resistencia al uso prolongado.

Alta resistencia al uso prolongado. Absorción del sudor: Mantiene el colchón fresco y seco.

Mantiene el colchón fresco y seco. Distribución uniforme del peso : Zonas de confort que ofrecen un apoyo adecuado en áreas específicas.

: Zonas de confort que ofrecen un apoyo adecuado en áreas específicas. Comodidad: Capa de espuma que mejora el confort general.

Dormir bien no solo es una necesidad básica, sino una inversión en nuestra salud y bienestar. Los colchones de Ikea valorados por la OCU destacan por su calidad, confort y durabilidad, ofreciendo opciones accesibles para quienes buscan mejorar su descanso. Modelos como el VESTERÖY, ÅKREHAMN y VALEVÅG no sólo cumplen con altos estándares de rendimiento, sino que también son asequibles, demostrando que no es necesario gastar una fortuna para dormir como un bebé. Al considerar un nuevo colchón, es fundamental tener en cuenta estas opciones altamente valoradas, que prometen transformar tus noches y, en consecuencia, tu calidad de vida.