Nuevo paso adelante en la estrategia de Marc Murtra, presidente de Telefónica, de replegarse en Hispanoamérica. Telefónica ha vendido su filial en Chile a Millicom Spain y NJJ Holding por un importe máximo de 1.365 millones de dólares (alrededor de 1.156 millones de euros), el cual se divide en una cantidad fija de 1.215 millones de dólares (1.030 millones de euros) y otra variable de 150 millones de dólares (en torno a 126 millones de euros), esta última condicionada «a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno», según ha informado este martes la operadora española a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

«El importe de la transacción incluye un pago en efectivo de 50 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 42 millones de euros al tipo de cambio actual) pagadero al cierre de la operación y un pago aplazado de 340 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 286 millones de euros al tipo de cambio actual) que será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile», ha detallado la teleco.

El precio acordado incluye los ajustes habituales en este tipo de transacciones y la deuda financiera neta de Telefónica Chile a 31 de diciembre de 2025 era de 479 millones de euros.

«La firma y cierre de la transacción han tenido lugar simultáneamente en el día de hoy. Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del grupo Telefónica y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica», ha añadido la operadora.

Telefónica explica en su nota que la operación se ha ejecutado en un mismo día por lo que el activo ya no pertenece a la operadora y el impacto de esta operación ya tendrá constancia en las cuentas anuales de 2026.

La salida de Telefónica de Hispanoamérica estaba en los planes del anterior presidente, José María Álvarez-Pallete, pero ha sido Murtra quien la ha acelerado. La operadora ha cerrado también la venta de Telefónica en Colombia.