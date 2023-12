Telefónica ha iniciado las negociaciones con los sindicatos del ERE anticipado la semana pasada, y ha anunciado que se extenderá a un máximo de 5.124 empleados en España hasta 2026. Ahora bien, de momento sólo va a negociar las condiciones para los empleados que se acojan al expediente en 2024 y dejará para un momento posterior las que afectarán a los que se apunten en 2025 y 2026, según fuentes al tanto de la situación.

Algunas de las fuentes interpretan esta medida como una bala que se guarda José María Álvarez-Pallete para conseguir que se apunte desde el principio el mayor número posible de trabajadores de Telefónica al ERE. «Los empleados van a conocer las condiciones si se acogen en 2024, pero no las de los años siguientes, que pueden ser peores. Es un importante incentivo», según una de ellas.

La cifra de 5.124 es lo que Telefónica denomina «excedente funcional», ocasionado por los cambios tecnológicos, por necesidades de mercado y por otras causas. Entre ellas, sobresalen la modificación de los servicios de la empresa, la finalización del despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), el cierre del cobre y otros elementos, como la automatización de procesos.

Es decir, es el número de personas que ya no necesita en la plantilla de las filiales afectadas por el ERE -Telefónica de España, Telefónica Soluciones y Telefónica Móviles-, pero eso no implica que todas tengan que salir de la empresa: muchos de estos empleados se recolocarán en otros departamentos u ocupaciones y, además, en los ERE siempre se reduce la propuesta inicial en las negociaciones. La cifra final de bajas podría situarse en torno a 3.000.

En todo caso, el proceso de reducción de plantilla se extenderá entre 2024 y 2026. De ahí la relevancia de que la empresa sólo vaya a negociar las condiciones de los que se acojan al ERE el próximo año. Unas condiciones que incluirán jubilaciones anticipadas; así, afectará a empleados nacidos en 1968 y años anteriores que tengan una antigüedad mínima en la empresa de 15 años, según dijo ayer UGT.

Rápido y con buenas condiciones

Como es lógico, todas las empresas prefieren que un ERE se ejecute de la forma más rápida posible y sin conflicto social. Lo cual explica esta estrategia de Telefónica y las previsiones unánimes de que ofrecerá unas condiciones atractivas para las bajas, como han hecho en los últimos años los principales bancos españoles en procesos similares.

Además, Telefónica celebrará su centenario en 2024, una efeméride que no quiere que se vea empañada en ningún caso por un conflicto laboral. En los planes de suspensión individual (PSI) de los últimos años, los empleados se fueron cobrando entre el 65% y el 68% del sueldo anual y manteniendo prestaciones como el seguro médico o el abono de las cuotas de la Seguridad Social hasta su jubilación.

No obstante, el hecho de haber elegido un ERE en vez de un PSI obedece, según algunos analistas, a que tendrá menos coste para la compañía. Lo cual hace pensar en que las condiciones, aun siendo buenas, no llegarán a los niveles de aquellas. Por otro lado, un ERE no es totalmente voluntario: los empleados se acogen libremente, pero si no se llega a un número mínimo o no se cubren exactamente las actividades que la compañía desea eliminar, ésta puede completarlo con salidas obligatorias. Ha ocurrido en los procesos de la banca citados.

Por otro lado, hay que situar este ERE en el contexto actual de Telefónica: la saudí STC está pendiente de autorización gubernamental para llegar al 10% del capital de la operadora, la SEPI pretende adquirir al menos un 5% y ocupar un asiento en el consejo de administración, y se avecina una probable guerra de precios en España provocada por Vodafone.