Telefónica cifra en 4.175 millones de euros la cantidad que prevé recuperar y tener disponible por las recientes sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que tumban los cambios en el Impuesto de Sociedades introducidos por el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2016 y por diferentes créditos fiscales y deducciones aplicadas en años anteriores que están en revisión. Se trata de recursos presentados por Telefónica que sus asesores legales estiman que se podrán recuperar este año y los próximos.

En enero de 2024 el Tribunal Constitucional sentenció que parte de la reforma que hizo Montoro en 2016 en el Impuesto de Sociedades para limitar las deducciones y aumentar la recaudación de las multinacionales era inconstitucional. Telefónica actuó rápido y presentó recursos para recuperar lo pagado de más en los ejercicios que van desde 2016 a 2021.

El Tribunal Constitucional estableció unos límites en la devolución por parte de Hacienda a las empresas multinacionales de lo pagado de más, pero Telefónica considera que sus recursos están dentro de la norma y no verá limitado el reintegro de los impuestos pagados de más. «Telefónica ha presentado escritos de solicitud de rectificación de los ejercicios 2016 en adelante tanto de las autoliquidaciones consolidadas del IS (modelos 220) del grupo fiscal 24/90, como de las autoliquidaciones individuales del IS (modelos 200) de las compañías del Grupo afectadas por las medidas, por lo que no le afectaría la limitación de efectos de la declaración de inconstitucionalidad», señala en su informe.

Además, Telefónica calcula que también se va a ver favorecida por la sentencia del TGUE de finales de 2023 que anulaba una decisión de la Comisión Europea de 2014 que consideraba ayuda de estado la amortización del fondo de comercio internacional.

Aunque la sentencia del TGUE fue recurrida en diciembre de 2023 por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la operadora española cuenta con que se resuelva a su favor.

Por estas dos sentencias, Telefónica prevé en su informe financiero de 2024 que podrá recuperar y tener disponibles 4.175 millones fruto de los diferentes recursos que tiene abiertos. Fondos que servirán para mejorar la salud financiera de la compañía que preside desde enero Marc Murtra, ex presidente de Indra.

Telefónica cerró 2024 cumpliendo los objetivos de ingresos, superando los 41.000 millones de euros, de beneficios sin extraordinarios, más de 2.300 millones, y con una deuda neta de algo más de 27.000 millones de euros. Con estos datos ha confirmado el reparto de un dividendo de 0,30 euros por acción.

La recuperación de estos fondos será ya con la incorporación de Emilio Gayo a la cúpula de Telefónica. Hasta ahora era presidente de Telefónica España y con la salida de José María Álvarez-Pallete y la llegada a la presidencia de la operadora de Murtra será nombrado nuevo consejero delegado en sustitución de Ángel Vilá.

Está previsto que el consejo de Telefónica nombre a Gayo nuevo número dos de la multinacional en la reunión convocada para este jueves. En principio, también está previsto que Murtra designe al sustituto de Gayo al frente de Telefónica España. El nuevo CEO lleva desde 2004 en Telefónica y desde 2018 es presidente de la filial española.