Tekkiefinder, la startup española que te paga cada vez que te ofrecen un empleo

Nace Tekkiefinder, una startup española fundada por dos jóvenes emprendedores que pretende revolucionar el mercado laboral IT.

Actualmente la forma más habitual de encontrar trabajo es a través de Internet. Existen grandes portales de empleo y redes sociales de profesionales dónde se publican a diario cientos de ofertas, dónde cientos de miles de usuarios se registran y suben sus currículums, y dónde las empresas pagan por acceder a ellos y reclutar a los perfiles más demandados en cada sector. Con Tekkiefinder parte de ese dinero será retornado a los propios candidatos.

Francisco Latorre, consultor de RRHH y recruiter de perfiles IT durante más de 7 años, y Héctor Berlanga, ingeniero de software con más de una década de desarrollo profesional dentro del mundo IT, han utilizado su experiencia profesional y la visión crítica desde ambos lados del proceso de selección IT para crear un método con el que tanto la empresa como los candidatos ganan.

Y es que, es en el sector IT (en el que se engloban todas las profesiones relacionadas con las nuevas tecnologías, computación, web, big data, blockchain, etc) dónde el fenómeno de la “caza” del talento es más acuciante, ante el aumento imparable de la demanda de estos perfiles debido al auge de la digitalización en todos los ámbitos de la economía.

Una solución “Win Win”

La misión de Tekkiefinder es ofrecer una alternativa al modelo tradicional de búsqueda de talento en la que, por primera vez, todas las partes (reclutadores y profesionales IT) salgan beneficiadas del proceso.

Para las empresas y reclutadores, Tekkiefinder ofrece una plataforma web de búsqueda de perfiles IT intuitiva, potente y de calidad, dónde un equipo interno de Tekkiefinder garantiza la veracidad de los currículums, se paga sólo por los perfiles que se quieran “abrir” para ver los datos personales y de contacto, y se garantiza la disponibilidad de los perfiles para escuchar sus ofertas.

Para los profesionales IT registrados en Tekkiefinder, una justa retribución por el uso de sus datos. Los mismos datos que otras plataformas y redes sociales almacenan y venden a terceros sin repartir con sus verdaderos dueños un solo céntimo. En Tekkiefinder, cada vez que una empresa adquiera el perfil de un profesional, y con el único requisito de escuchar la propuesta, el profesional recibirá una parte de los beneficios obtenidos por Tekkiefinder en la transacción.

Abierto el registro para empresas

Desde su lanzamiento en 2021, Tekkiefinder ha estado abierto para el registro de profesionales IT. Durante este año, más de 1.500 usuarios se han registrado y han completado sus perfiles con toda la información sobre sus estudios y experiencia profesional, verificando la autenticidad de sus títulos y certificaciones para aumentar el valor de sus perfiles.

Es ahora cuándo Tekkiefinder abre el portal de empresas para que estas puedan empezar a registrarse de forma gratuita y comenzar a usar sus servicios. El proceso es sencillo, basta con acceder a su página web www.tekkiefinder.es y registrarse con un email y un teléfono. Una vez verificado el email, ya se puede acceder a probar todas las ventajas que ofrece Tekkiefinder.