La tabla que confirma la pensión que vas a cobrar si tu sueldo es éste

¿Te has preguntado la pensión que vas a cobrar cuando llegue el momento de la jubilación? Es una cuestión que todos nos hemos planteado en alguna que otra ocasión. Sin embargo, la respuesta puede no ser tan simple, ya que depende de múltiples factores como los años trabajados, las bases de cotización y la edad a la que decidas retirarte. En España, la cuantía de la pensión se calcula mediante una fórmula específica que considera estas variables, ofreciendo una cifra que se ajusta a cada situación particular. Sin embargo, es común que esta pensión sea menor que el salario que percibías en activo, especialmente si cobraste el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

De este modo, conocer la pensión que acabarás cobrando una vez te hayas jubilado, resulta crucial ya que te va a servir para planificar tu futuro financiero, sobre todo si tus ingresos han estado en torno al SMI, actualmente fijado en 1.134 euros mensuales en 14 pagas (o 1.323 euros en 12 pagas con las extras prorrateadas). Aunque esta cantidad pueda parecer suficiente, al jubilarte podría reducirse notablemente dependiendo de tu historial de cotización es decir, los años cotizados. Por ello, es importante entender cómo se calcula la base reguladora y qué porcentaje de esta te corresponde según los años trabajados. A continuación, analizaremos en detalle cómo se calcula la pensión en España, qué sucede si has percibido el SMI y, sobre todo, cómo se traduce todo esto en cifras reales. Además, te mostramos una tabla orientativa para que visualices cuánto podrías cobrar según tus años de cotización y salario mínimo.

¿Cómo se calcula la pensión en España?

El cálculo de la pensión de jubilación sigue un proceso complejo que combina tres elementos fundamentales: tu salario durante la vida laboral, los años cotizados y la edad de jubilación. Estos factores se integran para determinar lo que se denomina la base reguladora, que es el punto de partida para calcular la cuantía de tu pensión.

El salario y las bases de cotización

La Seguridad Social no utiliza tu sueldo bruto o neto para determinar la base reguladora, sino las bases de cotización declaradas a lo largo de los últimos 25 años. Estas bases se actualizan según el Índice de Precios al Consumo (IPC) para evitar la pérdida de valor adquisitivo con el tiempo.

Los años trabajados

Para acceder a una pensión contributiva, necesitas al menos 15 años cotizados. Esto te garantiza el 50% de la base reguladora. A partir de ahí, cada mes adicional cotizado incrementa tu porcentaje, hasta alcanzar el 100% tras 36 años y 6 meses trabajados en 2024. Este umbral subirá a 37 años a partir de 2027.

La edad de jubilación

En 2024, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 4 meses si has cotizado menos de 37 años. Si has cotizado más, puedes jubilarte a los 65 años. Optar por una jubilación anticipada o diferirla más allá de la edad legal puede reducir o aumentar la cuantía de tu pensión mediante coeficientes específicos.

¿Qué ocurre si cobras el SMI?

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 1.134 euros mensuales en 14 pagas, establece un estándar mínimo para los ingresos en España. Sin embargo, la base mínima de cotización, utilizada para calcular la pensión, está actualmente alineada con el SMI prorrateado en 12 pagas, es decir, 1.323 euros mensuales. Esto significa que incluso quienes cobran el SMI podrían tener una base reguladora más alta de lo que imaginan.

La base reguladora se calcula dividiendo las últimas 300 bases de cotización entre 350. Así, una persona que haya cobrado el SMI toda su vida laboral tendría una base reguladora de 1.134 euros. Esto marcará el 100% de su pensión si cumple con todos los requisitos.

La tabla que confirma la pensión que vas a cobrar

Para que sea más fácil visualizar cómo se traduce esto en términos de pensión, la siguiente tabla muestra las cifras aproximadas según los años trabajados con el SMI como referencia:

Complementos por mínimos: ¿Qué pasa si tu pensión es baja?

Si, tras aplicar el cálculo de la base reguladora y los porcentajes correspondientes, tu pensión resulta inferior a las cuantías mínimas establecidas por la Seguridad Social, puedes acceder al complemento por mínimos. Para 2024, las cuantías mínimas son:

Jubilado sin cónyuge: 11.552,80 euros/año.

Con cónyuge no a cargo: 10.996,20 euros/año.

Con cónyuge a cargo: 14.466,20 euros/año.

Esto significa que, aunque tu pensión contributiva sea baja, podrás recibir un incremento que garantice un ingreso digno durante tu jubilación.

En conclusión, sabe qué pensión vas a cobrar al jubilarte es una cuestión esencial para planificar tu futuro financiero, especialmente si tus ingresos han girado en torno al Salario Mínimo Interprofesional. Como hemos visto, el cálculo de la pensión en España depende de factores clave como las bases de cotización, los años trabajados y la edad de jubilación. Aunque quienes perciben el SMI podrían contar con una base reguladora más favorable de lo esperado, la cuantía final de la pensión puede variar significativamente en función de su historial laboral.

Es crucial tener en cuenta que, incluso si la pensión que vas a cobrar parece insuficiente, los complementos por mínimos de la Seguridad Social ofrecen un respaldo adicional, asegurando un ingreso digno para los jubilados. Por ello, comprender a fondo cómo funciona este sistema y prever los posibles escenarios es el primer paso para garantizar una jubilación tranquila y estable. Así, planificar con antelación se convierte en la mejor herramienta para afrontar esta etapa de la vida con seguridad económica.