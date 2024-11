Giro de 180 grados en las pensiones: los jubilados que van a cobrar el doble en unos días

Finales de noviembre llega con buenas noticias para la gran parte de los 9,23 millones de pensionistas que hay en España. Los jubilados españoles y los que reciban otro tipo de pensión contributiva y no contributiva recibirán con motivo de la Navidad una paga extra conforme está especificado por ley. A partir del próximo mes de enero también verán como aumentan sus pensiones en alrededor de un 3%, a falta de confirmación oficial por parte del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.

El final de año llega con una paga extra para los millones de pensionistas que hay en España. Por ley, estos tienen estipuladas que sus pensiones contributivas y no contributivas estén divididas en 14 pagas con dos extra en los meses de julio, con motivo del verano y otra en diciembre con la llegada de la Navidad. Así que a finales de noviembre los españoles que reciban una pensión tendrán un buen ingreso en su cuenta corriente.

Hay que tener en cuenta que las pensiones se suelen cobrar a primeros de mes pero los bancos, desde hace meses, adelantan a finales del mes anterior el pago de las pensiones a los clientes que tengan su pensión domiciliada en la entidad bancaria correspondiente. Este adelanto hace con el objetivo de que los pensionistas tenga mayores facilidades para afrontar el final de mes. Por ello en la última semana del mes tendrán su ingreso duplicado correspondiente.

En España todos los pensionistas tienen derecho a cobrar esta paga extra excepto a los que reciben pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesiones, que cobran 12 mensualidades y las pagas extra prorrateadas en mensualidades ordinarias. Este será el único grupo de pensionistas que no recibirá una paga doble con la llegada de la Navidad.

Gasto récord en pensiones

El próximo mes de noviembre también se presenta como histórico en lo que se refiere al gasto que hace el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Todo hace indicar que en las próximas se superarán registros históricos después que en octubre se hayan invertido 12.895,8 millones de euros. Estas se abonaron a 9,3 millones de pensionistas en la nómina de octubre, de ellos fueron 4,7 millones son hombres y 4,6 millones, mujeres, saliendo a 1,1 pensiones por persona. Hay que recordar que algunas personas reciben más de una pensión.

Por ello, el pasado mes de octubre se abonaron 10,2 millones de pensiones contributivas, de las que 6,5 millones fueron las de jubilación. 2,4 millones son de viudedad y el resto correspondieron a pensiones de incapacidad permanente (983.310), orfandad (340.010) y en favor de familiares (46.228). La pensión media del sistema de la Seguridad Social está fijada en 1.259,6 euros, un 5,2% superior a la del mismo mes del año anterior. Por lo que respecta a la pensión de jubilación, la media es de 1.447,4 euros mensuales, tras incrementarse un 5% de media respecto a octubre de 2023.

Esta media subirá de forma considerable en los próximos meses por la subida de las pensiones que tiene el Gobierno preparada para 2025. A falta de que se conozcan los datos relativos a la inflación del mes de noviembre, todo hace indicar que a mediados de diciembre se anunciará una subida en las prestaciones contributivas de alrededor de un 3%.

Este cálculo tiene en cuenta la variación anual del Índice de Precios de Consumo entre el pasado diciembre de 2023 y noviembre de este año. Teniendo en cuenta los datos de la inflación a la baja de los últimos meses, a falta de confirmación oficial la subida será algo menos del 3,8% de subida que se programó para este año 2024. Así que todo hace indicar que el nuevo crecimiento de las pensiones contributivas será de alrededor de un 3%.

De cara al próximo 1 de enero también se espera una subida importante en lo que se refiere a las pensiones no contributivas, que son las que reciben las personas que no han llegado a la cotización mínima de 15 años para poder acceder a una pensión contributiva. De esta forma, estas pensiones que se reflejan en los Presupuestos Generales del Estado (si no se aprueba se hará vía Real Decreto) parece que aumentarán en torno a un 18,24%. Estas siguen creciendo a un ritmo superior al IPC para que su cuantía alcance de aquí a 2027 el 75% del umbral de la pobreza.