La sudadera de Hipercor por 9 euros que necesitas para la llegada de septiembre

Todavía estamos en pleno verano pero en breve tendremos aquí el nuevo curso, lo que significa entre muchas otras cosas que el tiempo comenzará a refrescar, especialmente cuando caigan las tardes, por lo que hay que prepararse para ello. Hoy te mostramos una sudadera de Hipercor que te va a venir de perlas cuando las temperaturas empiecen a bajar y que será ideal para tener a mano en el nuevo curso… ¡y está tirada de precio!.

Hipercor cuenta con una amplia sección de moda en la que puedes encontrar todo lo que puedas necesitar para llevar prácticamente cualquier estilo, y ahora que se acerca el cambio de temporada sin duda es un lugar excelente para echar un vistazo a sus colecciones, ya que su relación calidad-precio suele ser excelente.

La sudadera de Hipercor que necesitas

Se trata de la Sudadera de niño con print Unit, una preciosa sudadera diseñada para niños que está disponible en las tallas que van de los 4 a los 16 años, por lo que muchos adultos se la podrán poner también. Además de ser bajísimo su precio ya que cuesta únicamente 9€, te puedes llevar la segunda unidad al 50%, por lo que por tan sólo 13,50€ te puedes llevar dos sudaderas que te vendrán de perlas… ¡un chollazo!.

Esta sudadera de Hipercor es en color verde, de cuello redondo y con un divertido print en la parte frontal, en el cual se ve un dinosaurio con la frase ‘Dinos are forever and ever. Millions of years ago’ (‘Los dinosaurios son para siempre. Hace millones de años’).

Confeccionada en 50% algodón y 50% poliéster, es una prenda que pertenece al programa Better Cotton Initiative, el cual apoya la producción responsable de algodón y busca potenciar el desarrollo económico de las zonas productoras de algodón, así como mejorar las condiciones de sus trabajadores. Además, este programa asegura la reducción del impacto medioambiental del algodón al hacer un uso más eficiente del agua y cuidar la tierra de forma responsable.

Es importante que tengas en cuenta las recomendaciones del fabricante para sus cuidados:

Lavado a máquina con un programa en frío.

No utilizar lejía ni ningún otro blanqueador en su lavado.

Planchar a baja temperatura, a un máximo de 110º.

Si quieres preparar bien a los peques para la llegada de los primeros fríos de septiembre, sin duda esta sudadera de Hipercor puede ser una prenda que les vendrá de maravilla… ¡y su diseño les encantará!.