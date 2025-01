Soy nutricionista y éste es el mejor tomate frito de Mercadona

Cuando se trata de elegir un tomate frito de calidad, la decisión no siempre es fácil. La mayoría de los productos en el supermercado incluyen azúcares añadidos, conservantes y otros ingredientes que no aportan valor nutricional. Por eso, aprender a leer las etiquetas es clave para hacer una elección saludable. Recientemente, el nutricionista Fran Susín ha compartido en su cuenta de Instagram (@fran_susin) una recomendación que ha captado la atención de muchos: el tomate frito Hida 0% que de hecho, es para él y otros expertos, el mejor tomate frito de Mercadona.

Con un enfoque en la composición natural y el sabor auténtico, Susín destaca este producto como una opción ideal para quienes buscan un tomate frito saludable sin comprometer el sabor. Según explica, este tomate frito es un ejemplo perfecto de un «procesado de calidad», algo que no es tan común encontrar en este tipo de productos. Su análisis detallado del etiquetado ha llevado a muchos a reconsiderar sus compras habituales y de hecho, ha provocado que más de uno se fije en este tomate frito que hasta la fecha parecía pasar desapercibido para muchos de los clientes de Mercadona. ¿La clave para que sea tan recomendado? Pues su lista de ingredientes naturales pero sobre todo, la ausencia de azúcares añadidos, algo que muchos otras marcas añaden para «matar la acidez» como dice Susín, pero que en realidad «es un engaño».

El mejor tomate frito de Mercadona

El tomate frito Hida 0%, disponible en Mercadona es el tomate que recomienda el experto en nutrición Fran Susín desde sus redes. Este es un tomate en lata que destaca por su sencillez y calidad. A diferencia de muchas otras marcas que incluyen azúcar para suavizar el sabor ácido de los tomates, este producto mantiene una lista de ingredientes completamente natural. Según Susín, el secreto de su calidad radica en que contiene únicamente, tomate, aceite de oliva virgen extra y sal.

Este enfoque de ingredientes tan básico no sólo garantiza un sabor más auténtico, sino que también lo convierte en una opción más saludable. Además, su proceso de elaboración utiliza 149 gramos de tomate fresco por cada 100 gramos de producto final, lo que asegura una concentración superior de materia prima y un sabor inigualable.

¿Qué opinan los expertos en nutrición?

Fran Susín subraya que este tomate frito es ideal para quienes buscan productos procesados de calidad. Aunque no se trata de un alimento fresco, cumple con los estándares de una buena alimentación gracias a su composición equilibrada y natural. También nos damos cuenta con su vídeo, de la importancia de leer las etiquetas, ya que muchas marcas utilizan azúcares y aditivos para enmascarar los defectos de materias primas de menor calidad.

De hecho, el experto nos explica el porqué de añadir azúcares añadidos en concreto para el tomate frito que compramos envasado y no, no es para poder «matar la acidez» como Susín dice. En realidad, el azúcar enmascara el sabor fuerte que de por sí tiene el tomate, por lo que no sirve para acabar con la acidez, es decir, que «no modifica el ph del tomate», de modo que con el azúcar se consigue que el tomate no esté tan fuerte y sea «más rico», a pesar de que ese azúcar, como cualquier otro ingrediente añadido al tomate, sea del todo contraproducente.

View this post on Instagram A post shared by Fran Susin (@fransusin_)

Precio y presentación del tomate frito Hida 0%

Este tomate frito se comercializa en un envase de 350 gramos, ideal para preparar salsas, acompañar platos de pasta o incluso como base para guisos caseros. Su precio aproximado es de 1,65 euros, lo que lo convierte en una opción asequible para quienes buscan un producto de alta calidad sin gastar demasiado.

Cómo elegir el mejor tomate frito: consejos clave

Elegir un buen tomate frito como el de Hida no es complicado si sabes qué buscar. Aquí tienes algunos consejos inspirados en las recomendaciones de Fran Susín:

Revisa los ingredientes: opta por marcas que utilicen ingredientes naturales como tomate, aceite de oliva y sal. Evita los productos con azúcar añadido o conservantes artificiales.

opta por marcas que utilicen ingredientes naturales como tomate, aceite de oliva y sal. Evita los productos con azúcar añadido o conservantes artificiales. Busca una alta concentración de tomate: cuanto mayor sea la cantidad de tomate por cada 100 gramos, mejor será el sabor y la calidad.

cuanto mayor sea la cantidad de tomate por cada 100 gramos, mejor será el sabor y la calidad. Prefiere el aceite de oliva virgen extra: este ingrediente no solo mejora el sabor, sino que también aporta beneficios para la salud.

El tomate frito Hida 0% como ejemplo a seguir

El tomate frito Hida 0% se ha ganado su lugar como una de las mejores opciones del mercado gracias a su calidad y autenticidad. Aunque procesado, demuestra que es posible encontrar alternativas saludables que se adapten a las necesidades de quienes cuidan su alimentación. Disponible en Mercadona y otros puntos de venta, este producto no solo destaca por su composición impecable, sino también por su sabor, convirtiéndolo en un básico indispensable en la cocina.

Si estás buscando un tomate frito que combine sabor y calidad, el Hida 0% es, sin duda, una elección ganadora. ¡Atrévete a probarlo y descubre la diferencia!.