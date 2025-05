Soy experto inmobiliario y ésto es lo que va a pasar en España con los okupas: «Una tendencia peligrosa»

España tiene un problema con los okupas, pese a que Pedro Sánchez y compañía sigan quitándole hierro a un mal que sufren muchos propietarios en nuestro país. En el mes de abril entró en vigor la enmienda del PNV que ya permite agilizar los desahucios gracias a los desalojos exprés, pero que no afecta a la inquiokupación, la práctica de moda a mediados de 2025. Un experto inmobiliario ha dado su visión sobre el futuro de los okupas en España y todo lo que debes saber sobre un fenómeno que parece lejos de llegar a su fin.

A primeros de abril y después de mucha polémica por la oposición del Gobierno y sus socios, el PNV y el Partido Popular lograron poner en la calle la ley de los desalojos exprés que permite echar a los okupas en alrededor de 15 días. Esta fue la enmienda, aprobada en el Congreso con los votos por error de ERC y Bildu, que modifica el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que a partir de ahora el allanamiento de la morada y la usurpación de la vivienda se podrán solventar a través de juicios rápidos en un plazo máximo de 15 días. El motivo es que estos delitos serán considerados menos graves para ser juzgados por la vía rápida, como los hurtos y robos.

Esta nueva norma no podrá meter mano a la inquiokupación, que es la práctica de moda que siguen los inquilinos que dejan de pagar el alquiler y permanecen en la vivienda. Las últimas políticas del Ejecutivo amparando a las personas en situación de vulnerabilidad también han incrementado el problema a los propietarios, que tienen dificultades para echar de su vivienda a las personas con hijos y que tengan un trabajo precario.

Esto sucede con los okupas en España donde, según confirmó el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2024 se denunciaron 16.426 casos de allanamiento o usurpación de viviendas. Esto supuso un incremento del 7,4% con respecto a los datos del año anterior. Según el portal Idealista, en estos momentos en España hay 20.000 viviendas okupadas. Estos datos matan el relato del Gobierno con los okupas en España.

Un experto habla de los okupas en España

Carles Solé, coordinador de Formalización Hipotecaria de Tecnotrami, también ha opinado sobre el problema de España con los okupas y el futuro de la okupación en un país en el que cada año se aumentan las denuncias por allanamiento y usurpación de la vivienda. Según informa la web especializada Tecnotramit, la mayor parte de la compra de viviendas okupadas hoy en día es realizada por grandes inversores de una elevada capacidad económica, ya que «al no poderse acceder a la vivienda, no se puede realizar su tasación, por lo que captar financiación hipotecaria en este tipo de adquisiciones no es viable».

«Es una tendencia peligrosa, pues al final se acaba haciendo negocio con esta situación y algunos compradores ya han profesionalizado este tipo de adquisiciones. Se trata de inversores que, más que esperar sentencias durante meses o años, cuentan con abogados o mediadores para llegar a acuerdos. Por eso es muy importante que el día de la venta ante notario quede reflejado por escrito el estado del inmueble», indica este experto en el sector inmobiliario que pone sobre la mesa un problema derivado de la okupación.

Esta web especializada también indica que «la voluntad de invertir en vivienda queda condicionada debido a una desprotección jurídica de la propiedad y alternativas de inversión muy variadas». Este portal también indica que, a pesar de ello, la demanda inmobiliaria seguirá subiendo tanto en Madrid como en Barcelona, aunque la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso «ha sabido crear un mercado más atractivo que Barcelona».