Soy experto fiscal y esto es lo que te va a quitar Hacienda de IRPF: puede ser un 0%

El próximo 2 de abril comienza en España la campaña de la declaración de la renta por lo que como cada año, muchos contribuyentes empiezan a preguntarse cuánto tendrán que pagar a Hacienda o si, por el contrario, podrán beneficiarse de una devolución. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es uno de los tributos más importantes en España, ya que afecta directamente a los ingresos de trabajadores, pensionistas y autónomos.

Sin embargo, no todos los ciudadanos pagan lo mismo ni están sujetos a las mismas retenciones. Dependiendo del nivel de ingresos, la situación familiar y otros factores, hay quienes pueden ver una reducción en la cantidad que deben tributar e incluso quedar exentos de retenciones en su nómina. Esto significa que, en algunos casos, Hacienda podría no descontarte nada de IRPF, lo que se traduce en un 0% de retención tal y como ha explicado en redes sociales, la cuenta de Fiscalidad para Todos (@tu_blog_fiscal) , dado que este experto en finanzas quiere dejar claro que la retención no sólo dependerá de si se cobra o no por debajo del SMI. De este modo, si has notado que en tu nómina no te retienen IRPF o que te aplican un porcentaje muy bajo, es posible que cumplas con algunos de los requisitos que permiten esta exención. Pero, ¿cómo funciona realmente este cálculo? ¿Cuándo Hacienda decide no aplicarte ninguna retención? Aquí te lo explicamos en detalle a partir de lo dicho por el mencionado experto.

Soy experto fiscal y esto es lo que te va a quitar Hacienda de IRPF

El IRPF es un impuesto progresivo, lo que significa que la cantidad que se paga aumenta conforme se incrementan los ingresos. Sin embargo, existe un umbral mínimo de rentas por debajo del cual no se aplica ninguna retención en la nómina. A este límite se le conoce como “límite cuantitativo excluyente de la obligación de retener” y depende de tres factores clave:

La situación personal del contribuyente (si está soltero, casado, con hijos, etc.).

El número de hijos o descendientes a cargo.

El sueldo bruto anual.

Si tu sueldo no supera los límites establecidos para tu situación específica, la retención del IRPF en tu nómina será del 0%, es decir, Hacienda no te descontará nada cada mes.

Para entenderlo mejor, aquí te dejamos los umbrales de ingresos a partir de los cuales sí se empiezan a aplicar retenciones:

En el caso de estar soltero, viudo, divorciado o separado legalmente se aplican retenciones a partir de los 17.644 euros si no tienes hijos o 18.694 euros si tienes un hijo . Si tienes más de uno, no se aplican retenciones.

o legalmente se aplican retenciones a partir de los . Si tienes más de uno, no se aplican retenciones. En el caso de estar casado, con cónyuge que no supere los 1.500 euros anuales se retienen a partir de los 17.197 euros con 0 hijos , de los 18.130 euros si tienes 1 hijo y de los 19.262 euros si tienes dos hijos o más.

que , de los y de los En otras situaciones, se aplican retenciones a partir de los 15.876 euros si no tienen hijos, a partir de los 16.342 euros con 1 hijo y a partir de 16.867 euros si tenemos dos hijos o más.

Si ganas menos de estos importes según tu situación, Hacienda no te retendrá IRPF. Por ejemplo, si cobras 1.200 euros al mes (14.400 euros anuales) y estás en la situación 3 sin hijos, no tendrás retención porque tu sueldo está por debajo del umbral de 15.876 euros.

¿Qué pasa si mi sueldo es mayor?

Si tu sueldo supera los límites establecidos en la tabla, entonces Hacienda sí te aplicará una retención. Pero, ¿cómo saber cuánto te van a descontar? Para ello, puedes utilizar la calculadora de retenciones de la Agencia Tributaria, donde lo único que tienes que hacer es ingresar algunos datos básicos como:

Tu sueldo bruto anual.

Tu situación familiar.

Si tu cónyuge tiene ingresos.

Tipo de contrato.

Cotizaciones a la Seguridad Social (por lo general, un 16,48% del sueldo bruto).

Con esta herramienta, obtendrás el porcentaje exacto que Hacienda debería retenerte cada mes en la nómina. Si detectas que la retención aplicada por tu empresa no es la correcta, puedes solicitar una revisión y hacer las correcciones necesarias.

¿Puedo pagar menos IRPF legalmente?

Aunque el IRPF es obligatorio, existen formas legales de reducir la cantidad que te retienen y, por tanto, lo que pagarás en la Declaración de la Renta. Algunas opciones incluyen:

Aportaciones a planes de pensiones : reducen la base imponible y, por lo tanto, el IRPF.

: reducen la base imponible y, por lo tanto, el IRPF. Deducciones por vivienda habitual: si compraste tu casa antes de 2013, puedes aplicarte una deducción.

si compraste tu casa antes de 2013, puedes aplicarte una deducción. Donaciones a ONG : hacienda premia la solidaridad con deducciones fiscales.

: hacienda premia la solidaridad con deducciones fiscales. Gastos deducibles para autónomos: si trabajas por cuenta propia, puedes desgravar una serie de gastos relacionados con tu actividad.

si trabajas por cuenta propia, puedes desgravar una serie de gastos relacionados con tu actividad. Reducción por rendimientos del trabajo: si tienes ingresos bajos, puedes acceder a una reducción que disminuye tu base imponible.

¿Qué pasa si no me retienen nada en la nómina?

Si en tu nómina ves un 0% de retención de IRPF, no significa que estés exento de hacer la Declaración de la Renta. Dependiendo de tus ingresos anuales y otros factores, es posible que tengas que presentarla igualmente. En algunos casos, podrías encontrarte con una sorpresa y tener que pagar cuando hagas la declaración, ya que no se te ha ido descontando mensualmente.

Por eso, si crees que podrías tener problemas a la hora de hacer la Declaración de la Renta, es recomendable que solicites a tu empresa un ajuste voluntario en la retención para evitar sustos más adelante.