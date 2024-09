Soy dermatóloga y estos son los cosméticos de Primor por menos de 3 euros que compraría

Primor se ha convertido en la tienda número uno para aquellas personas que buscan poder cuidar de su piel y belleza sin la necesidad de pagar precios desorbitados. Cierto es que en sus tiendas podemos encontrar todo tipo de marcas, entre las que están las de lujo, pero también hacen una apuesta destacada por las llamadas marcas «low cost» en las que se ha fijado ahora una dermatóloga y que ha revelado cuáles son los tres cosméticos de Primor por menos de 3 euros que compraría.

La doctora Leire Barrutia es una dermatóloga que muchos conocen gracias a las redes sociales. Su cuenta @dermisphere, en la que da todo tipo de consejos, y de recomendaciones, para el cuidado de la piel, acumula casi medio millón de seguidores entre Instagram y TikTok y en uno de sus vídeos más virales, se ha centrado en recomendar productos de Primor que no duda en escoger y que como decimos, tienen un precio inferior a los 3 euros. De este modo, la dermatóloga selecciona una loción hidratante, un gel facial para utilizar por la noche y una crema reparadora facial y todas ellas de la marca Revuele una de las más económicas que podéis encontrar en Primor y que ya se agota en muchas de sus tiendas. Conozcamos entonces un poco mejor estos productos de Primor por menos de 3 euros y el motivo por el que la dermatóloga Barrutia los ha querido destacar y recomendar a sus seguidores.

Tres productos Primor que recomienda una dermatóloga

Si alguna vez te has dado una vuelta por Primor, te habrás dado cuenta de la gran cantidad de marcas cosméticas y de productos de belleza y para el cuidado de la piel que tienen en sus tiendas. Productos para todo tipo de pieles y también, de precios de lo más variados, pero en esta ocasión, la doctora Leire Barrutia, conocida en redes como @dermisphere, ha querido fijarse en aquellos que son más económicos y que nos aportan un beneficio dado que por poco dinero, podemos limpiar e hidratar nuestra piel de forma segura. Los tres son de la marca Revuele, empresa familiar que lleva más de 30 años en el mercado de la cosmética ofreciendo productos para el cuidado de la piel pero con una relación calidad-precio destacable tal y como podemos ver en esta selección que hace Barrutia.

Loción hidratante con ceramidas Revuele

En primer lugar, selecciona la loción hidratante de Revuele de la que destaca sobre todo el que lleva en su composición ácido hialurónico así como ceramidas, pero que además no lleva perfume, algo que para ella es importante, especialmente si tienes la piel sensible. De este producto destaca además que por sólo 2,99 euros cuenta con una fórmula acertada a pesar de que antes que esta loción elegiría una de dermofarmacia ya que explica que «muchas veces no son mucho más caros y sí que tienen estudios clínicos en los que se ve la mejoría de la función barrera, pero como alternativa low cost, no me parece mal».

Gel facial de noche anti imperfecciones Revuele

En segundo lugar, Barrutia destaca el gel facial de noche anti imperfecciones, también de Revuele, que cuesta 2,49 euros y del que destaca sobre todo, la presencia de un trío de hidroxiácidos, ácido glicólico, ácido láctico y ácido salicílico, de los que explica que «hacen un efecto exfoliante químico». Además también niacinamida, pantenol y ceramidas que restauran la función barrera y calma en la piel. Por tanto, se trata de una fórmula que le gusta, aunque también advierte a aquellas personas que tengan una piel muy sensible ya que se trata de un producto que lleva una concentración bastante elevada de alcohol de naz, algo que ella ve como una «limitación».

Al igual que ocurre con el primer producto recomendado, Barrutia explica que debido a esa limitación que tiene para pieles sensibles, encuentra que existen «opciones de gama media que me gustan mucho más, pero como alternativa low cost, no me parece malo».

Gel crema reparadora facial con centella asiática Revuele

Y el último de los tres productos por menos de tres euros que Barrutia recomienda es el gel crema reparadora facial, también de Revuele. Un producto que destaca a ojos de la experta porque lleva activos reparadores como la centella asiática, la niacinamida y el pantenol o vitamina B5 y lleva también activos hidratantes como el ácido hialurónico. Una fórmula que le parece muy positiva pero además no lleva perfume, de modo que sería recomendable para todo tipo de pieles incluso las que son sensibles. De esta crema explica que aunque no sería su primera opción cuando se trata de la calidad-precio, no le parece que esté nada mal. En esta ocasión estamos hablando de un producto que tiene un precio de 2,99 euros.