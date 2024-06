Así son los cosméticos del Mercadona recomendados por una dermatóloga

Elegir los cosméticos adecuados es esencial para mantener una piel saludable y radiante. Muchas veces, caemos en la trampa de pensar que los productos más caros son necesariamente los mejores. Sin embargo, esto no siempre es cierto. La clave está en conocer los ingredientes y sus beneficios para nuestra piel, independientemente del precio de los productos. En este sentido, Mercadona se posiciona como una excelente opción, ofreciendo cosméticos económicos pero de alta calidad que incluso los expertos en dermatología recomiendan.

La accesibilidad y efectividad de los cosméticos de Mercadona han ganado la confianza de muchos consumidores. Con una amplia gama de productos, la cadena de supermercados valenciana ha demostrado que no es necesario gastar una fortuna para cuidar adecuadamente nuestra piel. Además, el hecho de que estos productos sean recomendados por dermatólogos de renombre aporta un extra de confianza y credibilidad. Es un alivio saber que podemos encontrar en Mercadona productos que han sido aprobados por expertos en la piel.

Cosméticos Mercadona que recomienda una dermatóloga

Leire Barrutia, una reconocida dermatóloga que comparte consejos y recomendaciones en Instagram y TikTok a través de su cuenta @dermisphere, ha destacado algunos de los cosméticos que podemos encontrar en Mercadona en uno de sus vídeos. Entre sus recomendaciones, dos productos en particular han captado la atención por su efectividad y precio asequible: el sérum con ácido hialurónico y ceramidas, y una crema despigmentante. A continuación, analizamos en detalle estos productos y por qué Leire Barrutia los recomienda.

Sérum con ácido hialurónico y ceramidas

El primer producto que Leire Barrutia recomienda es el sérum con ácido hialurónico y ceramidas de Mercadona. Este sérum destaca por su capacidad para estimular la síntesis de colágeno y mejorar la textura de la piel, aportándole suavidad. Según la marca, es una solución eficaz para quienes buscan hidratar y reparar la barrera cutánea.

La dermatóloga elogia este producto por su combinación de ingredientes. El ácido hialurónico es conocido por su capacidad para atraer y retener la humedad en la piel, lo que ayuda a rellenar las arrugas y mejorar la hidratación general. Las ceramidas, por su parte, son cruciales para mantener la barrera cutánea intacta, protegiéndola de agresores externos y evitando la pérdida de humedad. Además, el sérum incluye otros activos como el retinal, el retinol y la vitamina E, que juntos contribuyen a luchar contra los signos del envejecimiento y a mantener la piel saludable y juvenil.

Este sérum se erige así como un producto que bien podría ser de alta gama a pesar de que su precio es de tan sólo 6 euros (frasco de 30 ml). De hecho incluso desde que se pusiera a la venta, muchas clientas de Mercadona que no dudaron en comprarlo, aseguran que este sérum es un calco o muy parecido al Hidraderm Hyal Liposomal Serum de Sesderma, que tiene un precio considerablemente más alto. Sin embargo, a pesar de la diferencia de precio, el sérum de Mercadona ha sido elogiado por su efectividad, ofreciendo beneficios similares a un costo mucho más accesible de modo que si todavía no lo conoces, no puedes dejarlo escapar.

Crema facial noche Deliplus aclarante anti-manchas

Otro producto que Leire Barrutia recomienda es la Crema facial noche Deliplus aclarante anti-manchas de Mercadona. Aunque la dermatóloga sugiere que en general es mejor invertir más en cosméticos despigmentantes para obtener una mayor efectividad, reconoce que esta crema de Mercadona es una buena opción dentro de las alternativas más económicas.

La crema despigmentante combina varios ingredientes activos que la hacen efectiva contra las manchas. La arbutina, un potente agente despigmentante, ayuda a reducir la apariencia de manchas oscuras y a unificar el tono de la piel. El ácido glicólico, un alfa hidroxiácido, exfolia suavemente la piel, promoviendo la renovación celular y mejorando la textura. El extracto de regaliz y la niacinamida actúan como agentes antiinflamatorios y despigmentantes, mientras que la vitamina E proporciona propiedades antioxidantes que protegen la piel del daño ambiental.

Leire Barrutia destaca la combinación de estos ingredientes por su capacidad para ofrecer resultados visibles sin necesidad de gastar grandes sumas de dinero. Esta crema despigmentante de Mercadona es una opción viable para quienes buscan una solución accesible y efectiva para las manchas en la piel. Su precio como el sérum antes mencionado es de 6 euros (frasco de 50 ml).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dra. Leire Barrutia – Dermatóloga Bilbao y Online (@dermisphere)

En conclusión, los cosméticos de Mercadona recomendados por la dermatóloga Leire Barrutia demuestran que es posible encontrar productos de calidad sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero. Estos productos combinan ingredientes eficaces y están formulados para ofrecer resultados tangibles, convirtiéndose en una excelente opción para el cuidado de la piel. Si estás buscando productos económicos pero efectivos, estos cosméticos de Mercadona merecen una oportunidad en tu rutina de belleza.