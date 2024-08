Soy dermatóloga y este es el mejor protector solar de Mercadona

El cuidado de la piel en verano debe centrarse principalmente en la protección solar. Los rayos UV del sol pueden causar daños significativos en la piel, incluyendo quemaduras, envejecimiento prematuro y un mayor riesgo de cáncer de piel. Es crucial aplicar protector solar diariamente, incluso en días nublados o durante actividades al aire libre breves. Aunque hay muchos productos recomendados en el mercado, nada como seguir las recomendaciones de una dermatóloga para asegurarnos de elegir el mejor protector solar. En este caso, ha decidido probar las propuestas de Mercadona para encontrar el protector solar más efectivo.

La dermatóloga Leire Barrutia, conocida en redes como @dermisphere, ha querido analizar cuáles son los protectores solares que se venden actualmente en Mercadona y entre los analizados parece que hay tres que no recomienda, mientras que otros tres sí que han llamado su interés. De este modo podemos saber qué productos son los más aconsejables para poder conseguir una buena protección de la piel. No podemos olvidar que durante el verano, la protección solar no solo debe ser adecuada en términos de factor de protección solar (FPS), sino que también debe ser resistente al agua, fácil de aplicar y adecuada para todo tipo de piel. En Mercadona, encontramos una variedad de opciones, desde gelatinas solares hasta aceites y sprays. Sin embargo, no todos los productos ofrecen la protección necesaria. Por ello, la dermatóloga ha analizado varios productos de Mercadona y he seleccionado los mejores y los menos recomendados, basándose en su composición, efectividad y seguridad.

El mejor protector solar de Mercadona según una dermatóloga

Entre los productos que ha revisado la doctora Barrutia parece que hay algunos que no cumplen con los estándares mínimos de protección. Por ejemplo, la gelatina solar corporal con color H Clinics Cosmetics con un FPS de 15 de la que dice es suficiente para una protección adecuada y contiene ingredientes como el octocrileno y el homosalato, que pueden ser irritantes. También ha descartado el aceite solar protector de zanahoria de Deliplus, con un FPS de 6, debido a que tiene una protección insuficiente. En contraste, otros productos como el protector solar Sun Med en formato spray, con un FPS de 50+, destacan por su alta protección y resistencia al agua, convirtiéndose en opciones recomendadas.

Conozcamos un poco mejor algunos de los productos analizados por esta dermatóloga:

Gelatina solar corporal con color H Clinics Cosmetics (FPS 15)

Este producto, aunque promete acelerar el bronceado natural de la piel, no ofrece una protección adecuada contra los rayos UV debido a su bajo FPS de 15. Además, contiene octocrileno y homosalato, ingredientes que pueden ser potencialmente irritantes para la piel. A pesar de su precio accesible de 6,80 euros, la dermatóloga no lo recomendaría por su insuficiente protección solar.

Aceite solar protector de zanahoria de Deliplus (FPS 6)

Con un precio de 3,80 euros, este aceite solar es uno de los más económicos en el mercado. Sin embargo, su FPS de 6 es extremadamente bajo y no proporciona la protección necesaria para prevenir los daños solares. Este tipo de producto podría ser adecuado para personas con piel muy oscura o para sesiones muy cortas al sol, pero en general, la dermatóloga tampoco lo recomienda debido a su baja protección.

Aceite solar protector factor 50 de Deliplus

Aunque este aceite tiene un FPS de 50, su formulación no incluye suficientes filtros efectivos. A un precio de 6,70 euros, podría parecer una buena opción, pero la protección no es tan completa como debería ser para asegurar la salud de la piel. La dermatóloga recomienda que es preferible optar por otras alternativas que ofrezcan una mejor composición de filtros.

Protector solar Sun Med en formato spray (FPS 50+)

Este protector solar destaca por su alta protección y resistencia al agua. Con un precio de 7,50 euros, ofrece una excelente relación calidad-precio. Es fácil de aplicar, tiene un buen espectro de protección y mejores filtros que otros productos. Es una opción confiable para asegurar una protección adecuada contra los rayos UV según la experta.

Stick protector solar facial y zonas sensibles de Deliplus (FPS 50)

Para la dermatóloga, este producto es ideal para proteger áreas específicas como el rostro y las zonas sensibles del cuerpo. Con un FPS de 50 y un precio de 5,50 euros, es una opción asequible y eficaz. Su formato en stick lo hace muy práctico para llevar en el bolso y aplicar en cualquier momento.

Protector solar infantil Sun Med (FPS 50+)

Y por último, para los más pequeños, este protector solar es una excelente elección. A un precio de 7,50 euros, ofrece una alta protección y es resistente al agua, lo que es crucial para los niños que pasan mucho tiempo jugando al aire libre. Es adecuado para niños a partir de los dos años, asegurando que su piel esté protegida de manera efectiva.

Os dejamos el vídeo de la dermatóloga en el que analiza muchos más de los productos de Mercadona para la protección solar de la piel.