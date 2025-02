Soy consultor financiero y ésto es lo que hago para ahorrar en el supermercado: el truco infalible

Ahorrar en el supermercado es algo que podemos poner en práctica y nos servirá para vivir con mucho menos. Sin duda alguna, ha llegado el momento de empezar a preocuparnos por una cantidad de dinero que quizás hasta ahora no sabíamos que teníamos en mente. Hacer la compra, puede acabar siendo una misión imposible, sobre todo, si tenemos en cuenta una serie de requisitos que quizás hasta ahora no sabíamos que teníamos en nuestro poder. No sólo con la calculadora en mano, sino también con ciertas novedades que son fundamentales.

Este truco infalible que podemos poner en práctica acabará siendo lo que nos haga evitar gastar de más en el supermercado. Podremos hacernos con una cantidad de dinero que acabará en nuestro poder y lo haremos de la mejor manera posible. Con un dinero de más que se convertirá en nuestro mejor aliado de una combinación de elementos que serán claves. Podemos ahorrar una buena cantidad de dinero, en especial si nos centramos en algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días de compras. Toma nota de cómo ahorrar en el supermercado.

Podrás ahorrar en el supermercado

Aunque parezca imposible, podemos ahorrar una buena cantidad de dinero en el supermercado. Es importante tener en cuenta algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Una opción que puede acabar siendo imposible, acabará siendo posible.

Todo ha subido en grandes cantidades, no parece la misma cesta de la compra, la que hacemos ahora, a la que hacíamos hace unos años. El mismo producto se paga mucho más caro y eso es algo que debemos empezar a visualizar en estos días.

Los expertos de la OCU nos dicen que: «La cesta de la compra OCU ha subido un 2,9% en las cadenas de supermercados. Comparada con las dos enormes subidas del año anterior, es un ascenso más moderado, pero se acumula sobre los anteriores. Según el establecimiento donde compren, los consumidores pueden ahorrar 1.272 euros al año por término medio. OCU ha localizado los supermercados más baratos de cada ciudad para ayudarte a elegir».

Un experto ha lanzado en redes sociales algunos consejos que nos ahorrarán un buen pico en la cesta de la compra que debemos empezar a tener en cuenta en estos días.

Este truco infalible nunca falla

Los productos más baratos están arriba del todo o abajo, merece la pena agacharse o estirarse un poco para pagar de menos. Si nos fijamos en la estantería de las legumbres, por ejemplo, las más baratas pueden estar debajo, son las que cocinamos en casa y con las que ahorramos unos céntimos.

Una opción que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que en cierta manera.

Busca siempre marcas blancas, suelen ser más baratas y de calidad tampoco están mal. Nos hemos acostumbrado en estos últimos tiempos a la opción low cost del supermercado. Como en todo, hay que mirar bien la composición, de esta manera podremos saber si estamos ante un elemento que merece o no la pena comprar.

Estamos viviendo la era de que cada céntimo cuenta, al final de mes, podemos tener varios euros en el bolsillo, siempre y cuando consigamos algunos elementos básicos que pueden ser claves. Es momento de apostar claramente por algunos detalles que pueden acabar siendo lo que marque la diferencia en estas últimas jornadas que tenemos por delante. La última forma de ahorrar un dinero extra, es comprando el sábado por la tarde los productos frescos.

De cara al fin de semana, el pescado, la carne y la fruta y la verdura pueden estar más baratos. Por lo que, podremos empezar a visualizar un cambio en los precios que normalmente son altos, de estos productos, básicos para obtener aquello que deseamos.

Una opción que, sin duda alguna, nos sacará de más de un apuro y puede acabar siendo fundamental. En especial si tenemos en cuenta que tenemos por delante una semana en la que llegar a final de mes, puede acabar siendo una misión imposible.

Si estás pensando en conseguir un extra de buenas sensaciones, no lo dudes, con un precio de más, haciendo posible lo imposible. De la mano de un tipo de detalle que puede ser fundamental, lograremos lo que realmente necesitamos en estos días que tenemos por delante.

Tocará ver qué es lo que nos está esperando con una compra inteligente, podemos comprobar lo que vamos a ahorrarnos con la ayuda de un sistema que seguramente puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Cumple con tus propósitos de ahorrar un poco más con la ayuda de este tipo de consejos.