Soy abogado laboralista y esto es lo que tienes que hacer si tienes problemas en el trabajo: «Si sigues estos pasos ganas el juicio»

Cuando las cosas se complican en el trabajo, la incertidumbre puede generar mucha ansiedad para quien se ve afectado. A nadie le gusta tener un conflicto con la empresa, o mucho peor, sufrir un despido inminente o una situación de abuso laboral dado que en el caso de tener que enfrentarte a un juicio, es posible que te sientas desprotegido. En esos momentos, lo más importante es saber qué hacer para defender tus derechos y evitar cometer errores que puedan perjudicarte legalmente y para ello, nada como seguir el consejo de un abogado laboralista, uno de los más seguidos en redes sociales.

Cuando se da cualquier tipo de conflicto con la empresa, son muchos los trabajadores que desconocen cuáles son las herramientas legales que tienen a su disposición y, por miedo o desinformación, dejan pasar oportunidades que podrían ser claves para ganar un juicio o mejorar su situación. Entre las recomendaciones más eficaces para protegerse, hay una que ha llamado especialmente la atención en redes sociales y que ha sido compartida por un abogado especializado en derecho laboral. Un consejo que se puede aplicar sin ningún tipo de problema legal, ya que de hecho, se usa bastante en los juicios que tienen que ver con conflictos laborales y que, como el propio abogado explica, a él le ha servido para ganar varias varios juicios.

Lo que has de hacer si tienes problemas en el trabajo según un abogado laboralista

Juan Manuel Lorente, conocido en TikTok como @juanmalorentelaboralista, ha publicado un vídeo que se ha vuelto viral, alcanzando 1,3 millones de visualizaciones y más de 36.000 me gusta. En él, el experto comparte un consejo fundamental para aquellos que enfrentan problemas en el trabajo y que podría marcar la diferencia en un juicio.

El consejo que ofrece este abogado laboralista, no es otro que grabar las conversaciones en el trabajo y que creas que puede hacer que ganes un juicio. Aunque muchas personas creen que esto es ilegal, el abogado desmiente este mito y asegura que si tú eres parte de la conversación, puedes grabarla sin ningún problema.

«Grabar conversaciones en tu trabajo, te pueden hacer ganar un juicio. Y sí, es legal grabar una conversación si cumples un requisito. No sabéis la de juicios que he ganado gracias a conversaciones grabadas», explica en su vídeo.

El abogado insiste en que este recurso es «muy, muy, muy útil» y responde a quienes dudan de su legalidad: «Siempre está el que me dice: Juanma, yo no la he grabado porque eso no es legal. ¡Totalmente falso! Si tú participas en la conversación, puedes grabarla».

Por qué es importante grabar si tienes problemas en el trabajo

Si sientes que algo no va bien en tu empresa, estás recibiendo presiones, te van a despedir o estás en una situación injusta, contar con pruebas puede ser clave para defenderte. Las grabaciones pueden ayudar a demostrar que ha habido irregularidades, amenazas, incumplimientos o cualquier situación que perjudique tus derechos.

El abogado lo explica de manera clara: «No sólo puedes grabarla, también puedes utilizarla como prueba en un juicio».

Esto significa que, si un empleador incumple sus obligaciones o te despide de manera improcedente, una grabación podría ser la diferencia entre ganar o perder el caso.

Cuándo y cómo grabar de manera efectiva

Ahora, a pesar del consejo del abogado, en el caso de que quieras grabar una conversación, lo más ético es grabar aquello que afecte al conflicto laboral en el que te encuentras metido. Grabar por grabar no sirve de nada y de hecho, si te pillan sí que te puedes buscar un problema. Por otro lado, debes formar parte de la conversación. No puedes grabar conversaciones de terceros en las que no intervienes.

Para grabar, basta con activar la grabadora de tu dispositivo móvil. Una vez obtengas la grabación será bueno descargar la conversación y hacer una copia o hacérsela llegar a tu abogado para que la tenga en caso de tener que acabar en un juicio con la empresa.

Por último, es importante que no manipules la grabación. Cualquier alteración podría invalidarla como prueba.

El consejo final del abogado

Juan Manuel Lorente es tajante con su consejo sobre grabar conversaciones que pueden afectar a cualquier problema laboral: «Si estás teniendo problemas con la empresa, te van a despedir o te hueles algo raro, te recomiendo que lleves el móvil preparado para grabar, porque después termina siendo muy valioso».

El experto insiste en que no hay que dudar sobre la legalidad de este recurso, ya que «se puede grabar la conversación siempre que participas. Y te pueden hacer ganar un juicio y, por lo tanto, mucho dinero».

Si estás pasando por una situación difícil en tu trabajo, este consejo podría marcar la diferencia. Actuar con previsión y proteger tus derechos puede ayudarte a enfrentarte a cualquier problema laboral con más seguridad.