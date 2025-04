Si ya tengo el DNI digital, ¿puedo salir de España sin mi DNI físico? Esto dice la norma

¿Podemos viajar fuera de España llevando solo el móvil con el nuevo DNI digital? Esa es la gran pregunta que puede que muchos ciudadanos se acaben haciendo una vez tengamos entre nosotros esta nueva modalidad para nuestro DNI. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la creación de un DNI digital en forma de aplicación, llamada MiDNI, que permitirá llevar el documento en el teléfono móvil, haciendo más cómoda y práctica la acreditación de identidad. Sin embargo, como ocurre con todas las novedades tecnológicas, se generan dudas ya que hay límites y matices importantes que es importante conocer.

Si lo pensamos un poco, vivimos en una sociedad en la que prácticamente lo hacemos todo con el móvil. Ya sea pagar en el supermercado o también para abrir la puerta de casas. De este modo, parece lógico que también podamos identificarnos sin necesidad de llevar el DNI físico en la cartera. Pero el salto a lo digital no será tan inmediato ni tan amplio como a muchos les gustaría. De momento, la versión digital del DNI estará limitada al ámbito nacional y no podrá sustituir al documento físico cuando se trate de cruzar fronteras o realizar ciertos trámites oficiales, especialmente fuera del país. Así que, por ahora, conviene tener claro que, aunque descargarse el DNI digital será un gran avance en términos de comodidad y accesibilidad, este no reemplazará por completo al documento tradicional en todas las situaciones. A continuación, desgranamos qué implica esta nueva medida, cómo funcionará la aplicación mi DNI, y, sobre todo, qué pasa si tienes que viajar fuera de España y solo llevas tu identificación digital.

¿Qué es exactamente el DNI digital?

El nuevo DNI digital es una versión electrónica del Documento Nacional de Identidad tradicional, accesible desde el móvil gracias a una app oficial llamada MiDNI. Esta aplicación, desarrollada por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, estará conectada al sistema centralizado de expedición de documentos, garantizando así los mismos estándares de seguridad que el DNI físico.

Con esta app, los ciudadanos podrán acreditar su identidad en diversas situaciones del día a día, desde trámites administrativos hasta controles de seguridad dentro del territorio nacional. Además, cuando usemos la aplicación, la persona titular del DNI podrá elegir qué información quiere compartir según el contexto o la finalidad con la que se le solicite la identificación. Esta posibilidad de seleccionar qué datos mostrar en cada caso supone un paso adelante en términos de privacidad, ya que evita tener que revelar toda la información personal cuando no es necesario.

Existen tres niveles de visibilidad entre los que se puede escoger:

DNI Edad : muestra solo la fotografía, el nombre y si se es mayor de edad.

: muestra solo la fotografía, el nombre y si se es mayor de edad. DNI Simple: incluye la fotografía, el nombre, los apellidos, el sexo y la validez del documento.

incluye la fotografía, el nombre, los apellidos, el sexo y la validez del documento. DNI Completo: refleja todos los datos que aparecen en el documento físico.

¿Se puede viajar fuera de España solo con el DNI digital?

La respuesta, de momento, es clara: no. Si vas a salir de España, ya sea a otro país de la Unión Europea o a un destino extracomunitario, necesitas llevar contigo el DNI físico o el pasaporte. El nuevo DNI digital no tiene validez legal para salir del país ni para ser usado como documento de viaje. Esto se debe a que aún no existe un reconocimiento internacional de esta versión digital del documento.

Aunque se espera que en un futuro se avance hacia una homologación a nivel europeo, por ahora, el DNI digital sólo puede utilizarse dentro de las fronteras españolas y para situaciones muy concretas. No sustituye ni al DNI físico ni al pasaporte a efectos de viaje. Así que, si estás pensando en volar al extranjero y dejar la cartera en casa, mejor piénsalo dos veces.

¿Cómo se activa?

El decreto que aprueba esta nueva herramienta ya ha sido publicado, de modo que ya podemos descargarnos la app para llevar el DNI en el móvil. Eso sí, para activar el DNI digital, será necesario seguir un proceso que implica un registro previo (por web en www.midni.gob.es o de forma presencial en una comisaría) y luego descargarse la app MiDNI. Luego deberás activarla con los pasos que te indiquen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ministerio del Interior (@interiorgob)

¿Qué se puede hacer con el DNI digital?

El DNI digital sirve principalmente para identificarse en situaciones cotidianas dentro de España, como acceder a ciertos servicios administrativos, identificarse ante agentes de autoridad o realizar trámites digitales. Con el tiempo, se espera que se puedan hacer gestiones más amplias, como firmar documentos electrónicamente o incluso acceder a servicios sanitarios o bancarios.

Pero es importante entender que el uso del DNI digital estará limitado en esta primera etapa. No sustituye todos los usos del DNI físico. De hecho, para gestiones más complejas o que impliquen movimientos internacionales, el formato físico seguirá siendo imprescindible. Así que, aunque esta iniciativa apunta hacia una digitalización total, aún queda camino por recorrer.

¿Qué precauciones se deben tener con este nuevo DNI?

Como cualquier herramienta digital, la seguridad es un factor fundamental. Para usar el DNI digital con garantías, es recomendable contar con un teléfono móvil actualizado, protegido y con sistemas de seguridad activos, como la verificación biométrica o la autenticación en dos pasos. Además, habrá que estar atentos a las actualizaciones de la app mi DNI y a las recomendaciones oficiales para su uso correcto.

Del mismo modo, es aconsejable mantener el DNI físico en vigor y bien guardado, ya que seguirá siendo el documento válido en muchas situaciones. La app no lo sustituye completamente, al menos por ahora. Más bien, se trata de una herramienta complementaria que facilitará algunas tareas, pero no todas.