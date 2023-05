Si no te ha llegado el dinero de la declaración de la renta quizás es por esto: revísalo muy bien

La declaración de la renta es uno de los trámites que todos debemos hacer, si aún no te ha llegado el dinero de la devolución deberás revisar esto. Esta renta 2022 es de las más esperadas, las devoluciones son la posibilidad de ‘ganar’ un dinero extra con el que quizás no contábamos para hacer frente a unos pagos que se suman con cuentagotas. Si has sido de los primeros en hacer la declaración de la renta y aún no te ha llegado, quizás sea por esto.

Revisa esto si no te ha llegado el dinero de la declaración de la renta

El dinero de la declaración de la renta es una cantidad que esperamos con ganas, más allá de la cifra que sea, que te pague la administración puede ser un plus inesperado. Pero debemos tener mucho cuidado a la hora de hacer cualquier tramite con la administración, si no hemos recibido el dinero quizás tengamos algo pendiente con ellos.

Ha llegado el momento de conseguir realizar la renta y de recibir el dinero correspondiente, de no tenerlo quizás nos indique que tenemos una deuda pendiente que aún no hemos subsanado. Antes de pagar la administración espera que le paguen, si ves que el trámite está pendiente desde hace mucho tiempo, será mejor que revises tus deudas.

La Agencia Tributaria suele ser un organismo de lo más rígido, si tienes deudas con ellos, ya sea como particular o empresa, será mejor que lo consultes. Puede recurrir a embargos para cobrarse lo que está pendiente. Una cantidad de dinero que varía en función de las deudas que se han contraído.

Para saberlo simplemente debes entrar a la web de la Agencia Tributaria y realizar la consulta. Será una forma de saber si hay algo pendiente con ellos, que quizás sea menor de lo que se debe cobrar, con lo que merece la pena hacer el esfuerzo. De igual forma se debe tener todo bien controlado y saldado con este organismo oficial.

Quizás hasta la declaración de la renta no hayamos sido conscientes de esta deuda, será una señal de alerta que nos ayudará a poner solución a este tema que puede acabar perjudicándonos más de la cuenta. Si tienes deudas con Hacienda es posible que no hayas cobrado lo que tenías pendiente de la Renta.