Si te gusta aprovechar tus vacaciones para visitar el campo y no has reservado ningún alojamiento para este puente de agosto ya no podrás ir. Las reservas de los establecimientos de turismo rural han alcanzado el 100% de ocupación en los próximos días. Los turistas han preferido los pueblos costeros, pues son los que más se han buscado en Internet.

La festividad de la Asunción de la Virgen del 15 de agosto se convierte en el puente que da oxígeno a quienes ya han disfrutado de sus vacaciones y en el que otros dan comienzo a su etapa de descanso, por lo que se espera un total de 8,5 millones desplazamientos, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El turismo rural registra en este periodo sus mejores cifras pese a la inflación, como muestran los datos de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) que ha cifrado en un 100 % sus alojamientos reservados, «batiendo el récord de los últimos años», ha explicado a Efeagro el presidente de Asetur, Pedro Carreño.

Unos datos positivos que refrenda la Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural), que ha datado su media de reservas en un 95 %.

De esos datos se desprende que la temporada veraniega es una de las preferidas de los viajeros para hacer turismo rural, siendo las fechas que «más reservas reciben durante el año, aún a falta de las de última hora», ha añadido el presidente de Autural, Francisco Parra.

Por otro lado, la plataforma de reservas de alojamiento rural Escapadarural.com, ya contaba a final de julio con una ocupación media del 60 % para el puente y esperan que en los próximos días se alcancen picos del 75 %.

Una premisa que también ha confirmado el portal Clubrural.com, pues ha datado su ocupación media para este puente de agosto en un 65 %.

Ocupación por CC.AA.

Este año repiten las mismas comunidades autónomas que lideraron la clasificación de ocupación de Escapadarural.com en verano de 2022 con Asturias a la cabeza con un 76 % de reservas, seguida de Murcia (70 %), Navarra (66 %), Cantabria (65 %), Cataluña (64 %) y Andalucía (62 %).

También ocupa Asturias el primer puesto en la relación de Clubrural.com, con un 24,49 %, seguida de Andalucía al 12,92 %, Cataluña al 12,66 % y Cantabria al 9,77 %.

Lugares en los que también predominan las zonas de costa como las favoritas de algunos viajeros.

Turismo rural costero

Y es que según la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat), el 9,9% de los municipios españoles es de tipo costero, entre los que se incluyen pequeñas localidades o pueblos, destinos también de los turistas rurales.

Entre los veinte pueblos de la costa más buscados para hacer turismo rural este verano, según la clasificación de Clubrural.com, están Conil de la Frontera (Cádiz) con un 3,67 % de las búsquedas, Llanes (Asturias) con un 2,6 % o Isla (Cantabria) con un 2,21 %.

Y otros como Ribadesella (Asturias), Denia (Alicante), Cudillero (Asturias), Cee (A Coruña), Somo (Cantabria), Barbate (Cádiz), Langre (Cantabria), Roda de Barà (Tarragona), San José (Almería), Benitachell (Alicante), Jávea (Alicante), Luarca (Asturias), Malgrat de Mar (Barcelona), Mojácar (Almería), Níjar (Almería), Alcúdia (Mallorca) y Bermeo (Bizkaia) también forman parte de los más buscados.