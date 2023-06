Si has comprado tus billetes de avión aquí debes leer esto: cambio brutal por las elecciones generales

El anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las próximas elecciones generales al 23 de julio ha causado debate y muchas incógnitas, especialmente por parte de quienes tienen ya viajes organizados para disfrutar de sus vacaciones de verano y se plantean qué hacer si son llamados a una mesa electoral, entre otras preguntas. Te contamos algo muy importante a tener en cuenta sobre las elecciones generales si ya has comprado tus billetes de avión, no te lo pierdas porque puede afectarte… ¡y mucho!.

Tener que ir a votar en verano siempre causa polémica, debido principalmente a que es época de vacaciones y millones de personas estarán fuera de casa, lo que hace, por ejemplo, que las colas para votar por correo ya sean importantes en muchas oficinas de Correos, aunque lo cierto es que también se puede votar por correo en la propia web de Correos.

Level te devuelve el dinero del billete de avión por las elecciones generales

Organizaciones en defensa de los derechos de los consumidores como suelen ser Facua o la OCU reclaman que el hecho de tener ya un viaje programado y tener que formar parte de una mesa electoral sea causa de excepción por conllevar un perjuicio económico, esto es, que si ya tienes un viaje pagado cuando te notifican que debes estar en la mesa, puedas «escaquearte» de hacerlo debido al dinero que vas a perder. Por el momento, eso no es posible, por lo que no formará parte de los supuestos en los que una persona puede librarse de acudir a la mesa en las elecciones si es convocado para hacerlo.

Muchas personas deciden votar por correo por pensar que eso te garantiza que no te convocarán para la mesa electoral, pero la realidad no es así, ya que hacerlo no lo evitará si es que te toca. No presentarse a la obligación legal de estar en una mesa electoral si eres convocado puede suponer una multa de entre 360 euros la mínima y 288.000 euros la máxima. Ante este hecho, las compañías aéreas se han puesto manos a la obra para garantizar un buen servicio y la mejor cobertura a aquellos viajeros que tras pagar su billete sean llamados a una mesa electoral.

La aerolínea Level ha sido la primera en decir que te devuelve el dinero del billete de avión por las elecciones generales si eres llamado a una mesa electoral, tal y como la propia empresa ha comunicado: «Desde Level entendemos que con el anuncio de la nueva fecha de las elecciones generales puedas dudar en el momento de planear tus vacaciones por si te citan para ser miembro de una mesa electoral. Pero no te preocupes, ¡estamos aquí para darte toda la confianza que necesitas al realizar tu reserva»

Además de recuperar el dinero del billete al método de pago elegido, quienes tengan que formar parte de una mesa electoral tendrán otro beneficio más por parte de Level, y es que esa devolución será posible para todas las personas que formen parte de tu misma reserva, si así lo desean. Esto es muy interesante, ya que si organizas un viaje familiar y te toca una mesa, no sólo recuperas tu dinero, tu familia también aunque no tenga que estar en la mesa… a no ser que quieran irse de viaje sin ti.