Señor Draghi, ¿fue su legado suficiente?

“De acuerdo a nuestro mandato, el BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente” Mario Draghi

El 26 de julio de 2012, justo cuando el mundo debatía la supervivencia del EURO tras la quiebra de Portugal, Grecia e Irlanda, las dudas sobre la capitulación de los ‘PIIGS’ con Italia y España al borde de la quiebra, eran latentes.

Mr. Draghi, sucesor del bulldog francés Jean-Claude Trichet y delfín de Ben Bernanke en Wall Street, pronunció la ya célebre frase del burócrata italiano haciendo referencia a que utilizando la analogía de la FED no dudaría en sacar el “helicóptero financiero” para de ese modo inundar sin reparos la economía europea de ‘LTROS’ de liquidez.

Cerca del fin de su mandato, Mario Draghi ha querido alargar la sombra de su legado bajo un tercer programa de ‘LTRO’ ó ‘TLTROIII’ en el que va a colmar nuevamente el sistema financiero de liquidez, provocando cierta confusión en nuestros mercados y tumbando de ese modo la cotización de los bancos comerciales europeos, cuanto menos a corto plazo.

Muchos son los inversores que han quedado exhaustos esta semana al no comprender los motivos por los cuales las Bolsas europeas cotizan técnicamente en mínimos, respondiendo de manera dispar a los programas no convencionales aplicados en Wall Street. Es decir, que mientras las medidas no convencionales han dejado a los índices americanos en máximos históricos, las Bolsas en Europa siguen convalecientes y cerca de sus mínimos de la última década.

La respuesta es simple y la encontramos como siempre en la acción humana. En Europa, los agentes económicos no intervenidos, como son familias y empresas, han aprendido muy bien la lección de la anterior crisis haciendo del ahorro, inversión y del consumo prudente la norma. Los primeros ‘TLTRO’ aplicados en 2012 servían a la banca para tener unos préstamos en condiciones ventajosas (baratos) a corto plazo para poder salvar su cuello ¡como no podía ser de otra manera!

La banca, necesitada de liquidez tras la irresponsable conducta que les llevó a la quiebra en el crash de 2008, necesitó aquellos primeros ‘TLTRO’ para capitalizar sus balances, lejos de la intencionalidad (al menos pública) del BCE de dotar al sistema económico de crédito para apuntalar el crecimiento. Años después nuestro BCE siguió apremiando a los queridos bancos a prestar, teniendo claro que es el crédito el puente entre la inflación y el crecimiento, y que sin expansión crediticia todos los esfuerzos del BCE quedan en agua de borraja.

No olviden que la creación monetaria tiene sentido cuando pasa del apunte contable del BCE al crédito al consumo. De ahí señores que el BCE castiga a la banca con tipos negativos en la facilidad de depósito y de ahí también que el BCE machaque a los vehículos de inversión (Fondos y planes de pensiones) que reservan liquidez en sus posiciones. Toda vale con tal de apuntalar el consumo, ¿no? Y claro, a corto plazo la Banca sigue pagando el pato de los márgenes reducidos, a cambio de su subsistencia. No se engañen. Es todo un pacto privado entre banqueros. ¡O salimos victoriosos, o nos hundimos todos!

Economía europea

Me parece evidente que la economía europea necesita apuntalar el consumo para crear inflación y crecimiento. El fracaso de las medidas en unos mercados de activos cotizados moribundos ha impedido que el efecto riqueza sea el catalizador como lo ha sido en USA, siendo la responsabilidad cultural del consumidor europeo la que ha provocado que el préstamo al consumo haya sido sustituido por un consumo responsable, que aborrece al establishment… lo cual aplaudo. El Estado es el agente económico más endeudado y necesita para subsistir una dosis de crecimiento y sobretodo, de inflación. La inflación es el único argumento capaz de aniquilar la deuda y en eso estamos.

En esta tercera ronda de ‘TLTRO’ el BCE ha declarado la guerra al préstamo y lo ha hecho ofreciendo un salvoconducto a los más de 350.000 millones de euros que vencen en los próximos años, de anteriores rondas. Dicho lo cual, patada al problema y alargamiento de los vencimientos, ¡olé! En este caso, el BCE premiará con tipos reducidos y más liquidez a aquellos bancos que presten sin más condición.

Está claro que el Sr. Draghi no se tiraba un farol, ya que en la fase final de su mandato está abocado a poner toda la carne en el asador con tipos 0 y dinero sin límites para inundar la economía de préstamo. La pregunta es: ¿será suficiente Mario?

Gisela Turazzini

CEO, Blackbird Broker