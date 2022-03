Los altos precios de la luz, el gas y las materias primas esenciales para el desarrollo y mantenimiento de la actividad avícola continúan ahogando al sector. Por este motivo, más de 200 compañías dedicadas al engorde de aves han mandado un escrito al ministro de Agricultura, Luis Planas, informando de la insostenible situación que atraviesan y que llevará a una multitud de empresas a echar el cierre definitivo. Asimismo, alertan que, de no frenar este aumento de costes, la oleada de cierres podría generar desabastecimiento de pollo durante todo este año.

Los empresarios del sector afirman que desde hace un año viene dándose una escalada de precios nunca vista en la historia. Los costes energéticos representan en la actualidad un 75% de sus gastos: en concreto, la luz ha subido un 400%, el gas un 130%, y el resto de productos y servicios que son necesarios para el ejercicio de su actividad -entre ellos las materias primas- también se han incrementado entre un 20% y un 50%. A esto se suma la reducción de hasta el 30% del número de animales o crianzas anuales en sus explotaciones.

Esta descomunal subida y la imposibilidad de renegociar sus contratos, ha eliminado, no sólo cualquier posible beneficio, sino que ha conllevado una pérdida de dinero, dejando sin cubrir los gastos que esta actividad implica.

Este sector, cada vez está formado por gente más joven y cualificada pero la situación actual está obligando a muchos de estos trabajadores -que garantizan el relevo generacional- a dejar el campo. Los que primero van a verse obligados a parar su actividad por ruinosa y por tanto a declararse en quiebra son los que acaban de incorporarse, aquellos que aún tienen su granja por amortizar, jóvenes ganaderos cuyos ingresos dependen únicamente de los beneficios derivados de su actividad.

«De nada servirá el esfuerzo que la administración viene haciendo para

fjar población en el medio rural, si cuando hay situaciones de excepción como esta, no toman medidas para impedir nuestra caída. Ayudar al sector primario, no tiene que limitarse a publicar una serie de ayudas para que los medios den fe en tiempo preelectoral, sino que debe velarse por el buen funcionamiento y desarrollo en todo momento. Las explotaciones parcialmente amortizadas quebrarán a continuación. Por último, las totalmente amortizadas tampoco podrán asumir pérdidas permanentes vendiendo sus servicios de cría y engorde por debajo de sus precios de coste» reza el escrito que se ha enviado a Planas.

Los criadores del pollo de engorde alertan de que estas dramáticas situaciones de cierres y quiebras, encadenándose unas tras otras conllevarán desgraciadamente al desabastecimiento total de carne de pollo en el mercado español a lo largo del 2022, si no se toman medidas hoy. «Somos la base del sector y a la vez el eslabón más débil de la cadena.Una cadena, la alimentaria que teóricamente por ley no tiene permitido vender por debajo de los costes de producción, pero que, a día de hoy lo está haciendo, arruinándonos, para que por ejemplo se utilice el pollo como producto de reclamo en grandes supermercados» afirma.

Asimismo, los productores del sector avícola afirman que el conflicto de Ucrania les afectará de lleno, trasladándose en unas subidas de gas y luz

aún mayores que no harán otra cosas más que acelerar los cierres.

«No es justo que nos conviertan en el amortiguador para no subir más el precio de venta al público del pollo. Nuestro margen era pequeño antes de estas subidas tan devastadoras, y no podemos asumir más tiempo estas pérdidas. Se hace necesario trasladarlo al consumidor final para que puedan seguir existiendo las granjas en las que los pollos se crían» señalan.

Por todos estos motivos exigen que se tomen con carácter urgente las medidas oportunas para evitar una inminente quiebra, y emplazan al ministro de Agricultura a una reunión para explicar más en profundidad su situación y alcanzar necesariamente una solución que les permita seguir adelante con su trabajo y evitar la quiebra total del sector.