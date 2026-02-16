El Banco Santander confía en superar en ingresos al británico HSBC, el banco más grande de Europa y el quinto del mundo por capitalización bursátil, según fuentes cercanas a la entidad. Este sorpasso puede producirse ya con las cuentas de 2025, que HSBC presentará el próximo 25 de febrero.

El banco británico de origen asiático (las siglas significan Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) publicó unos ingresos de 29.516 millones de euros entre enero y junio, con una caída del 8,5% respecto al mismo período de 2024. Si lo extrapolamos al conjunto del año, la facturación alcanzaría en torno a 60.000 millones en 2025.

Frente a esta cifra, el Santander alcanzó unos ingresos de 62.390 millones el año pasado, por lo que superar al HSBC es perfectamente posible, si bien dependerá del comportamiento del británico en los meses finales del año y de la evolución de la libra frente al euro. Si no lo consigue, la entidad española tiene claro que lo superará sin problemas cuando integre el Webster Bank de Estados Unidos, cuya adquisición acaba de anunciar.

En cualquier caso, se trata de un hito histórico para el Santander puesto que HSBC ha sido durante muchos años el banco más grande del mundo por activos (créditos principalmente), hasta que fue superado por los gigantes estatales chinos.

Aun así, se mantiene como el mayor de Europa -incluyendo Reino Unido, claro está- y es el quinto del mundo por capitalización bursátil: más de 244.000 millones de euros. Sólo le superan JP Morgan, Bank of America,Industrial and Commercial Bank of China y Agricultural Bank of China.

Por comparación, el Santander capitaliza (al cierre del viernes) 146.300 millones. Es decir, con un tamaño en Bolsa 100.000 millones inferior, el banco español va a tener los mismos o mayores ingresos que el británico.

Lo que será imposible para el banco que preside Ana Botín es alcanzar al HSBC en beneficios, ya que éste ganó 9.956 millones hasta junio, lo que implicaría unos 20.000 millones en el conjunto del año. Por contra, el Santander obtuvo un beneficio récord de 14.101 millones, muy alejado todavía de esa cifra.

Superar al Citi en capitalización

En cuestión de capitalización bursátil, el Santander tiene ya muy cerca a otro gigante mundial: el norteamericano Citigroup, cuyo tamaño en Bolsa alcanza 162.750 millones.

Este nuevo sorpasso no es ninguna quimera a juicio de los analistas especializados en banca. Como informó OKDIARIO, UBS considera exagerado el castigo bursátil sufrido por el Santander tras la compra de Webster y la presentación de sus resultados anuales.

A juicio del banco suizo, la compra de Webster soluciona el problema que tenía el Santander en Estados Unidos, ya que le aporta masa crítica en la región nordeste, incrementa su rentabilidad y le aporta un negocio de banca universal del que carecía hasta ahora; básicamente, su negocio en EEUU consiste en financiación al consumo, en especial a la compra de automóviles.

Y además, consigue resolver este problema pagando un precio razonable (2 veces el valor en libros) y sin un impacto relevante en su capital, que podrá mantenerse por encima del 13% si se cumplen las previsiones del Santander.