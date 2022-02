Pedro Sánchez no teme que el posible pacto con Ciudadanos para sacar adelante la convalidación de la reforma laboral afecte a la estabilidad del Gobierno. A día de hoy es la única alternativa viable para convalidar el real decreto ley que entró en vigor a finales de diciembre. El nerviosismo es evidente en el Palacio de La Moncloa cuando todo puede ir de un voto con el que no cuentan a día de hoy.

«Lo que tenemos que hacer es que, normas como la reforma laboral, cuenten con un amplio respaldo» ha explicado el presidente este miércoles desde Dubái. Su voluntad, ha explicado una vez más, es «culminar la legislatura una vez termine la presidencia española de la UE, en el segundo semestre del 2023». «Se trata de sentido de Estado» ha añadido el jefe del Ejecutivo. «El Gobierno y los agentes sociales han hecho su trabajo, ahora le pido al legislativo hagan el suyo» ha sentenciado.

Sánchez ha recordado que lo que hará mañana el Congreso es «convalidar un acuerdo de país entre los agentes sociales y el Gobierno de España». El presidente subraya que «hemos hecho los deberes, recomponiendo consensos que se habían roto» y avisa a la oposición que el pacto «trasciende siglas e ideologías». Desde su punto de vista «es un acuerdo que nos representa a todos». El líder socialista quiere que sea convalidado «con el mayor respaldo posible» y «que fuese un espacio de encuentro entre los grupos parlamentarios».

Sin contacto con Juan Carlos l

Preguntado públicamente por un posible contacto con el rey Juan Carlos, exiliado en Abu Dabi, ciudad que visitará esta tarde para reunirse con el príncipe heredero, Sánchez ha manifestado que «mi agenda es pública, todos la conocen». Tratando de sacar balones fuera el presidente ha manifestado que «vengo a celebrar el Día de España en la Expo de Dubái y con una agenda económica importante», evitando así hablar del rey emérito o de su posible regreso a España cuando se archiven los procedimientos que tiene abiertos. Ayer, llegando a Dubái, se manifestó en la misma línea.

Sobre la victoria de Costa en Portugal

Sánchez ha aprovechado la ocasión para celebrar la victoria de los socialistas en Portugal. El secretario general del PSOE ha asegurado que » es muy importante la victoria de Antonio Costa, por su capacidad de llegar a acuerdos». Desde su punto de vista la victoria de Costa «para España es una buena noticia». Las lecciones a sacar de esa victoria, por eso, no son otra que «los ciudadanos quieren estabilidad». Preguntado por si el resultado logrado por el Partido Socialista de Portugal no le animaba a adelantar las elecciones en España, hoy, Sánchez ha optado por no responder a esa pregunta.