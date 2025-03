El Gobierno de Pedro Sánchez maquilla los datos de paro con empleo público, pues éste crece a una velocidad mucho más acelerada que los datos de ocupación. En concreto, el portal estadístico de la Comisión Europea, Eurostat, muestra como los trabajadores que realizan actividades para la Administración Pública han aumentado en un 17% desde el tercer trimestre del 2018, cuando comenzó a ejercer el Ejecutivo socialista. En ese periodo, la afiliación en la Seguridad Social se ha incrementado en un 12,5%, 4,5 puntos porcentuales menos.

Así, Eurostat recoge los datos del «número de puestos de trabajo ocupados» en las «actividades de Administración Pública, defensa, educación, salud y trabajo social». En esa categoría, el número de trabajadores ha pasado de los 3,98 millones de personas en el tercer trimestre de 2018 a 4,67 millones en el último de 2024. Mientras eso sucedía, el número de afiliados en el sistema de la Seguridad Social, tanto en el régimen general como en el resto, ha pasado de los 18,967 millones de ocupados a los 21,344 millones.

Más empleo público con Sánchez

Es decir, mientras el total de ocupados se ha incrementado en un 12,5% durante el Gobierno de Sánchez, el empleo público ha aumentado un 17%. Por tanto, los datos oficiales muestran como el Estado contrata a mayor velocidad que el sector privado, una de las herramientas que está utilizando el Ejecutivo socialista para tratar de aminorar la situación real del empleo en España.

Tal y como desveló OKDIARIO a principios de febrero, siguiendo los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el 20% de los empleos que se han creado durante la era Sánchez han sido públicos. Siguiendo los datos de Eurostat y de la Seguridad Social, los trabajos relacionados con las actividades de la Administración Pública han aumentado en 700.000 personas.

Por otro lado, el número de afiliados del sistema de la Seguridad Social se ha incrementado en 2,4 millones de personas. Siendo así, tres de cada 10 empleos creados en España corresponderían al sector público, 10 puntos porcentuales más que lo adelantado por la EPA. Con todo, España sigue teniendo un problema estructural de paro que viene acompañado de la incapacidad de las compañías de encontrar personas capacitadas para los puestos que ofertan en el mercado laboral.

Las empresas no encuentran trabajadores

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el cuarto trimestre de 2024 se registraron 148.018 vacantes de empleo, 8.704 más que en los mismos tres meses del año anterior. Esto sucede en el país que lidera las tasas de paro de la OCDE y de la eurozona. El INE define como vacante de empleo un puesto de trabajo que ha sido creado recientemente, está desocupado o se encuentra próximo a quedar libre, y para el cual el empresario está realizando esfuerzos activos para contratar a un candidato externo a la empresa.

Según los datos de Estadística, el 92% de las empresas no tenían vacantes disponibles en el último trimestre del año, argumentando que no necesitaban más trabajadores. Sin embargo, el 4,8% señaló que el elevado coste de la contratación era el principal motivo para no ofrecer vacantes. En términos geográficos, Madrid y Cataluña concentraron el mayor número de vacantes durante el cuarto trimestre, con 29.492 y 28.689, respectivamente, mientras que La Rioja y Extremadura registraron las cifras más bajas, con 724 y 998 vacantes, respectivamente.

En ese sentido, tal y como adelantó este periódico, el sector de la distribución dejó vacantes 16.000 empleos en 2024. David García, director de comunicación de la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), explicó que «en España ahora mismo hay 150.000 vacantes de empleo que no se cubren, porque las empresas no encuentran profesionales con la formación adecuada». Según afirmó García, «el 65% de las vacantes de empleo requieren algún tipo de formación profesional», algo que es difícil de encontrar en el mercado por la actual estructura del sistema educativo, que no se acaba de adaptar a las demandas existentes en el sector privado.