El Gobierno despilfarrador de Pedro Sánchez ha vuelto a romper sus récords de altos cargos y, a cierre de junio, tenía 778 directivos colocados a dedo en sus 22 ministerios, según las cifras publicadas este lunes por el Ministerio de Función Pública que dirige José Luis Escrivá. La cifra es superior en 107 altos cargos a la que había en el Gobierno de Mariano Rajoy en mayo de 2018, cuando fue desalojado de Moncloa a través de una moción de censura liderada por Sánchez -que apoyó el PNV-.

En los últimos seis meses, desde diciembre pasado, la cifra de altos cargos ha seguido incrementándose. A cierre de 2023 había 757 altos cargos en activo, según Función Pública, por lo que en seis meses ha vuelto a crecer en 21 contrataciones más.

De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria que publica regularmente el Ministerio de Hacienda, el gasto previsto en los Presupuestos para este año en altos cargos es de más de 88 millones de euros, después de aprobar una modificación al alza de este gasto de más de un millón de euros. Cuando Sánchez llegó al poder, a principios de junio de 2018, la cifra de gasto en altos cargos era de 68 millones de euros, 20 millones menos que ahora.

A esto hay que añadir también los asesores, cargos también de confianza, que tiene el Gobierno de Sánchez. Las últimas cifras publicadas señalan que el Ejecutivo de Sánchez tiene 869 asesores, lo que hace un total de personal de confianza contratado a dedo de 1.647 personas.

Según las cifras de Hacienda, el gasto en personal eventual este año será de 73,3 millones de euros -también ha habido una modificación al alza por la subida de los salarios de este 2024 al estar los Presupuestos prorrogados-. En definitiva, entre altos cargos y personal eventual, el ejército de personal de confianza de Sánchez y su Gobierno alcanzará las 1.647 personas y los 161 millones de euros.

Altos cargos

Además de estas nuevas cifras de altos cargos, el Ministerio de Función Pública ha divulgado las autorizaciones realizadas por el Gobierno a ex altos cargos del Ejecutivo que han solicitado pasar a la empresa privada, algo imprescindible según la ley 3/2015.

Entre esas autorizaciones se encuentra la de Miguel Ángel Ballesteros Martín, general de Brigada, que entre 2018 y noviembre de 2023 fue director del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de Presidencia del Gobierno. De acuerdo con lo publicado por Función Pública, Ballesteros ha recibido el plácet para trabajar en la eléctrica Iberdrola, que preside Ignacio Galán. Según publicó El Confidencial, el ex jefe de Seguridad de la eléctrica en España, Francisco Blázquez, abandonó la compañía hace unas semanas. Iberdrola no ha querido hacer comentarios.

Otra de las autorizaciones aprobadas por el Gobierno es la del ex ministro de Consumo, Alberto Garzón. El ex líder de IU salió del Ejecutivo tras las últimas elecciones y en este semestre recibió luz verde para su incorporación en Acento, la consultora del ex ministro socialista José Blanco, aunque finalmente rechazó sumarse a esta empresa por el revuelo que se armó cuando se supo la noticia.

Además de con Acento -es habitual que cada alto cargo reciba autorización para varios trabajos-, Garzón pidió y obtuvo permiso para trabajar como columnista de eldiario.es y en la consultora Alanis. Según su LinkedIn, Garzón ha iniciado este mes de julio un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Juan Ignacio Díaz Bidart, ex alto cargo de Industria, recibió autorización para trabajar en Urbas y en Halo Space, una de las empresas españolas que está metida de lleno en la carrera del turismo espacial.