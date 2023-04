El Gobierno de Pedro Sánchez está presumiendo del dato de empleo de marzo y del conjunto del primer trimestre del año pese a que buena parte de los puestos de trabajo creados son funcionarios y en gran parte creados por las comunidades autónomas. Las cifras están infladas con unos 35.000 empleos más sólo en los últimos dos meses tanto en la administración pública y defensa como en educación y sanidad, gestionadas estas últimas por las comunidades autónomas.

Según los datos de afiliación media de la Seguridad Social, entre febrero y marzo se han creado más de 40.000 puestos de trabajo en todas las administraciones públicas y defensa, y en educación y sanidad. Parte de este empleo es privado, por lo que cálculos de este diario cifran en 35.000 el empleo público creado por la administración central y las regiones. Las cifras de afiliación de las que presume Sánchez esconden la creación masiva de empleo público en vísperas de las elecciones para ocultar la ralentización de la economía productiva.

Ni siquiera el sector hotelero ha creado tanto empleo pese a encarar la Semana Santa con masivas incorporaciones de personal. El sector hotelero ha creado en marzo algo más de 9.000 empleos, la mitad que el sector público, líder absoluto en generación de empleo en España a golpe de talonario común.

En educación y sanidad se ha creado además la mitad de todo el empleo público. En concreto, más de 17.000 nuevos funcionarios en febrero y marzo. Se trata de puestos de trabajo que crean las regiones y pagan las comunidades autónomas de sus presupuestos generales, pero que Sánchez y su Gobierno aprovechan y venden como un logro suyo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el dato de bajada del paro de marzo -48.755 personas- ha sido «de los mejores meses en dos décadas». La realidad es que el paro descendió más en los meses de marzo de 2015, 2016 y 2021, y se ha quedado en línea con marzo de 2017 y 2018.

Un año de reforma laboral

El Gobierno ha subrayado también que los datos de empleo y la temporalidad han mejorado gracias a su contra reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021 pero que se aplica en toda su extensión desde marzo de 2022. Sin embargo, aunque ahora es obligatorio para las empresas hacer contratos fijos discontinuos a los trabajadores que antes podía hacer temporales, la realidad es que de todos los contratos indefinidos que se firman menos de la mitad son a tiempo completo. El resto son a tiempo parcial o fijos discontinuos.

Los fijos discontinuos no aparecen como parados registrados en los periodos en los que no están trabajando, por lo que la oposición política y los expertos hablan de maquillaje de los datos de paro. También ha sembrado dudas sobre las cifras de parados registrados la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha señalado que ya no reflejan la realidad del mercado laboral español.