El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este miércoles que la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares es algo que tienen que proponer y pagar los presidentes «ultrarricos» de las empresas energéticas con actividad en esas centrales, algo que está «muy lejos» de que pueda ocurrir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ante estas declaraciones, Pedro Sánchez se olvida de los negocios millonarios que mantiene la familia Aagesen, gracias a las energías renovables.

Por tanto, llama la atención que a los altos cargos de las empresas de las energías renovables no se les pida que tengan que asumir estos costes, ni se les haga este tipo de exigencias cuando también se están lucrando con las energías renovables, ahora tan en auge en nuestro país. Además del interés de Sánchez por atacar a las nucleares cuando promociona la energía verde, mientras que la Comisión Europea, con la ex ministra Ribera como portavoz, está defendiendo el uso de las nucleares.

Sánchez ataca de nuevo a las nucleares

En concreto, el marido de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el ingeniero Diego Fernández-Polanco Íñiguez de la Torre, es cofundador y administrador de la empresa Te Consulting House 4 Plus SL (con marca comercial teCH4+), firma en la que también trabaja su hermano Erik Aagesen, en labores de director técnico. Se trata de una startup verde de hidrólisis térmica, que además ha recibido sustanciosas ayudas económicas del Gobierno, que suman al menos 375.000 euros.

Otro dato que hay que tener en cuenta es el dinero público percibido por la empresa Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU de Harald Aagesen, el otro hermano de Aagesen, cuyas ganancias ya se disparan hasta los 2,84 millones de euros gracias Gobierno de Pedro Sánchez. Esta compañía ha obtenido en estos seis años más de 100 contratos del Gobierno central desde que el Partido Socialista volvió a La Moncloa a mediados de 2018.

En total, las ayudas y los contratos del Gobierno a empresas vinculadas a la familia Aagesen ya suman 3,2 millones.

No obstante, Sánchez ha explicado que la prórroga de la actividad de las centrales nucleares más allá de 2035 depende de tres criterios. El primero es que la prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos, el segundo que sea económicamente viable y que lo costeen los «ultrarricos que presiden esas energéticas» y no salga del bolsillo del contribuyente y el tercero es que la medida garantice la seguridad del suministro eléctrico. «Tres criterios que me parecen absolutamente de sentido común», ha enfatizado Sánchez.

Unas exigencias que sin duda no han llegado a los presidentes de las compañías de energías renovables, por lo que en estas declaraciones se detecta la diferente vara de medir que tiene el Gobierno en función de que se trate de un tipo de energía u otro.

Además, en esta misma línea, Pedro Sánchez ha enfatizado que el futuro energético de España «será verde o no será», y ha aseverado que el Gobierno no se va a desviar «ni un milímetro» de la hoja planificada desde 2018 en materia energética. «Las renovables no son solo el futuro, son nuestra única y mejor opción», ha apostillado.