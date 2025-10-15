Salvador Molina, presidente de ECOFIN y de Madrid Capital FinTech (MAD FinTech), ha sido nombrado Director Ejecutivo y Consejero Delegado de ReactID, empresa especializada en ciberseguridad e identidad digital. La compañía ha fichado al ex presidente de Telemadrid como parte de su plan de relanzamiento como el mayor especialista mundial en soluciones de onboarding digital.

ReactID cuenta con más de 30 años de experiencia implementando plataformas de identificación digital y biométrica para Banca, Gobiernos y Fuerzas de Seguridad en Europa, Iberoamérica y Estados Unidos.

Además, la empresa combina tecnologías de última generación y nuevos procedimientos de verificación; tales como: biometría, inteligencia artificial, máquinas espectrales, autentificación de documentos de identidad y pasaportes de 240 países, QR Seguro, verificación segura y silenciosa de número de móvil, sin interacción de SMS, eIDAS 2.0 y Clave Pin, ciberseguridad, certificación, compliance, etc.

Molina ha tenido funciones de responsabilidad en distintos medios de comunicación económicos como Antena 3 Radio, Actualidad Económica, Cinco Días, Mercado, El Nuevo Lunes y otros; hasta convertirse en editor con publicaciones como Mercado de Riesgos, La Revista de Finanzas y Banca, Revista Q o Revista Ecofin.

En el año 2016, todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid respaldaron su acceso al Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid (Telemadrid y Onda Madrid), convirtiéndose en el presidente de la transformación digital y del modelo de gestión de Telemadrid, quien disolvió el ente público y las dos S.L.U. para crear la actual sociedad gestora.

Ejerció como consejero hasta el final de su mandato de seis años, algo que sólo mantuvieron 3 de los 9 consejeros nombrados en 2016.

Salvador Molina ha sido senior advisor de algunas startups y miembro del consejo asesor de varias pymes e instituciones, destacando el Consejo Asesor de Comunicación de la Universidad de Alcalá de Henares o la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), siendo presidente de su sectorial de Comunicación, la Asociación de Profesionales de la Comunicación (ProCom).

