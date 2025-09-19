La aerolínea irlandesa Ryanair ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo que afecta a alrededor de 100 trabajadores de handling (asistencia en tierra) de su base de Santiago de Compostela tras anunciar su cierre. Este se hará efectivo a partir del 26 de octubre. Por convenio, los pilotos pueden reubicarse en otras bases, tal y como adelantó OKDIARIO, pero otro tipo de empleados no corren la misma suerte.

En rueda de prensa celebrada este viernes en la capital de Galicia, el presidente del comité de empresa de Azul Handling, Alberto Couceiro, ha explicado que el pasado martes, 16 de septiembre, recibieron notificación de este ERE del que no tienen «ninguna» información más.

Así, el representante de los trabajadores de Ryanair relata que hay 135 trabajadores de tripulación de cabina que serán reubicados en otras terminales, pero el problema «más real» lo sufren entre 100 y 120 trabajadores de asistencia en tierra que serán despedidos.

De tal forma, el comité de empresa de Azul Handling en Santiago, conformado por los sindicatos CIG y CCOO, alerta de que los vuelos de Ryanair se van a recortar en la capital de Galicia de 100 a 15 a la semana, con una pérdida del 50% de los pasajeros, entre 1,5 y 2 millones de los 4 millones con los que cuenta anualmente. También advierte de que se perderán alrededor del 75% de los trabajos directos en la terminal (seguridad, cafetería, limpieza, alquiler de coches…).

El ERE de Ryanair

«Retrocederemos 30 años en transporte aéreo en Galicia», lamenta Couceiro, quien avisa de que Galicia quedará «aislada» del resto de España y Europa. Apunta que saldrá «beneficiado» el aeropuerto de Oporto ante la falta de coordinación de las tres terminales gallegas.

Si bien se habla de la posibilidad de que otras compañías como Vueling o EasyJet pueden hacerse con el hueco que deja Ryanair, los trabajadores dejan claro que la aerolínea irlandesa es la que tiene más aviones en el mundo, por lo que la disposición de flota de otras compañías «no es la que tiene Ryanair» y calculan que solo podrían cubrir alrededor de un 10% de la oferta.

Una consecuencia colateral es que Renfe «no va a dar abasto» para reforzar el transporte, puesto que «está teniendo ya bastantes problemas» para sus servicios. Los representantes de los trabajadores han mantenido reuniones con el secretario xeral de Emprego de la Xunta y harán nuevos encuentros los grupos parlamentarios y con municipios afectados.

Igualmente, los sindicatos requieren que los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Xunta, Alfonso Rueda, se «impliquen» en esta problemática ante lo que califican de «chantaje» de Ryanair.

Por otro lado, los empleados afectados prevén llevar a cabo movilizaciones, la primera de ellas será el 25 de septiembre, a las 9:30 horas, con motivo la intervención de la representación sindical en el pleno del Ayuntamiento de Santiago.