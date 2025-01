Se rompe el amor entre Sánchez y Fainé por Muface

A Pedro Sánchez y a Isidro Fainé se les ha roto el amor de tanto usarlo, como cantaba Rocío Jurado. Por que la «solución global» que pactaron el año pasado ha tenido mucho uso sin duda, con frutos jugosos como el aumento de participación de Criteria en Telefónica, y sonoros fracasos como la OPA sobre Naturgy. Pero el amor también decía El último de la fila que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. En este caso, a cuenta de Muface.

En OKDIARIO llevamos meses contándoles en solitario que Fainé, presidente de la Fundación La Caixa y de su holding Criteria (y el hombre más poderoso de España, como siempre les decimos aquí), llegó a un acuerdo con el presidente del Gobierno para un intercambio de favores, una «solución global» a los problemas de ambos.

Básicamente, este pacto consistía en que el Gobierno no ponía pegas a la OPA de Criteria con la emiratí Taqa sobre Naturgy -asunto crucial porque Sánchez iba a ventar la OPA húngara sobre Talgo- a cambio de que Fainé le ayudara a hacer de contrapeso a los saudíes de STC en Telefónica sumando un 10% (entonces sólo tenía el 5%) al 10% que iba a comprar la SEPI.

Luego la alianza se fue ampliando porque Criteria decidió comprar también el 9,4% de ACS y el 3% de Colonial. Operaciones en las que el Gobierno no tendría nada que decir -es el mercado, amigo- pero con el actual inquilino de Moncloa nunca se puede estar seguro.

Por otro lado, ante el veto a la operación de Talgo, el Ejecutivo pidió a Fainé que le echara una mano para encontrar una alternativa. Aquí la cosa empezó a torcerse porque Criteria escurrió el bulto para entrar en el capital y se propuso como mero financiador de una futura operación.

El problema verdadero venía del fracaso de la OPA de Naturgy, un revés muy sonado que dolió mucho en las torres negras de la Diagonal. Aquí no hay un único culpable: los fondos (CVC y Blackrock) pedían un precio más alto que el que estaba dispuesta a pagar Taqa, el Gobierno exigía que siguiera cotizando en el Ibex -lo que obligaba a una ampliación de capital- y el propio Fainé pecó de poco generoso. Entre todos ahuyentaron a los de Abu Dabi.

No obstante, algunas fuentes del mundillo aseguran que Fainé se quedó resentido con el Gobierno por no haber apoyado suficientemente la operación y no haber hecho algo para evitar su fracaso. Porque arreglar lo de Naturgy es la absoluta prioridad de Criteria, como reconoció posteriormente su consejero delegado, Ángel Simón. Es casus belli.

Según esta teoría, Fainé habría encontrado la ocasión para servirle fría su venganza a Sánchez en la crisis de Muface que estalló a finales del año pasado, con la decisión de la aseguradora que tiene a medias con la Mutua, Adeslas, de no acudir al concurso.

Objetivamente, la renuncia de Adeslas es irreprochable: el concierto de la mutualidad de funcionarios es deficitario y, según sus cuentas, necesita una subida de primas mucho mayor de la que ofrece el Gobierno para que le salga rentable. ¿No me la das? Pues no me presento y si el concurso queda desierto, es tu problema.

Ahora bien, «todos sabemos que La Caixa puede hacer un esfuerzo y seguir prestando el servicio de Muface como en los últimos años, si quiere tener al Gobierno contento. Si no lo hace, es porque le tiene alguna guardada o porque Sánchez no le ha dado algo que le ha pedido», sostiene una de estas fuentes.