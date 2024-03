El presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, ha comentado este miércoles respecto a la convulsa situación política actual que es necesario mejorar el prestigio de las instituciones y mantener la independencia del poder judicial porque de eso depende la calidad democrática del país.

«Es muy importante la seguridad jurídica, todo lo que sea reforzarla debe ser bien recibido. Que el marco jurídico sea lo más estable y predecible posible, que las instituciones funcionen porque la calidad democrática la dan las instituciones. Todo lo que sea reforzar su prestigio hay que pedirlo. Y la independencia de los tres poderes tiene que ser la piedra fundamental del Estado de derecho», ha explicado concretamente Garralda.

En la presentación de los resultados anuales, el presidente de Mutua Madrileña también se ha referido a las expectativas de los tipos de interés: Todo el mundo asume que el BCE bajará tipos después de verano, pero no demasiado, lo que era una anomalía eran los tipos cero».

A su juicio, «son muy buenas noticias que la prima de riesgo esté por debajo de 100 puntos básicos, da una estabilidad a la deuda pública, que se está colocando sin tensión en los mercados. Las rentabilidades tuvieron una bajada en noviembre y diciembre demasiado intensa, es normal que ahora hayan rebotado un poquito».

En cuanto a las perspectivas de la aseguradora, Garralda se ha mostrado abierto a nuevas adquisiciones, si bien ha advertido de que no hay demasiadas oportunidades: «Seguimos apetentes de seguir creciendo inorgánicamente, pero no es fácil. No queremos hacer una inversión fallida ni hay muchas oportunidades, nacionales o internacionales. Pero sí nos gustaría hacer alguna operación, y si puede ser de envergadura, mejor».

Nuevas alianzas

También ha abierto la puerta a nuevas alianzas después de las suscritas en los últimos años por Mutua con CaixaBank y El Corte Inglés, aunque cree que las únicas posibilidades son una eléctrica o una empresa de telecomunicaciones.

«No estamos en negociaciones con nadie nuevo, es difícil que encontremos algún canal nuevo. No tenemos en mente nada, y tendría que ser con alguna eléctrica o telecomunicación. Hemos hecho algún escarceo que no ha llegado a nada, pero no queda mucho más en el menú de canales que aporte valor y no compita con ninguno de nuestros socios. Una condición fundamental es que las nuevas alianzas no deterioren las relaciones existentes con otras firmas, muy especialmente CaixaBank y El Corte Inglés», ha explicado Garralda.

Asimismo, ha anticipado que la compañía va a batir un hito histórico: «Este año o al siguiente tendremos más pólizas fuera de Madrid que en Madrid», su territorio original. «Queremos conseguir nuevas pólizas sobre todo fuera de Madrid. No es tan fácil crecer en Madrid con nuestra posición tan alta y, además, el resto tienen planes de atacar Madrid. Tenemos una política defensiva en Madrid. La estrategia se centra fuera, donde esperamos crecimientos muy grandes. Hemos conseguido una notoriedad fuera enorme, cuando hace siete años era minúscula».

Precios del automóvil

Respecto a la guerra de precios en los seguros de automóvil, desde Mutua explican que, para crecer, «se pueden subir precios, que es lo más rápido, o la vía más difícil y más lenta, que es aumentar las pólizas. Nosotros hemos elegido la segunda. Hemos sido los últimos y los que menos hemos subido las primas. Nos facilita que otras aseguradoras están por encima 100% de ratio combinado y se ven obligadas a subir sus tarifas. Cuando acabe eso, la situación será más difícil».

Ahora bien, ha reconocido que «la subida de costes nos ha afectado igual que a los demás, no somos extraterrestres. Nos ha impactado la subida del baremo de accidentes, del salario mínimo, de los talleres y de los componentes de coches, que han provocado unos beneficios espectaculares de los fabricantes de coches. También han subido los precios de los coches nuevos. Llega un momento en que hay que subir algo, entre el 3-4%. Intentamos mantener la máxima cartera con el precio congelado, en torno a un 33% de los clientes. Este año mantendremos al 27-28% congelado, a los demás les subiremos algo».