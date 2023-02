España estuvo al borde del apagón eléctrico el pasado 4 de octubre. Así lo ha desvelado Francisco Reynés, presidente de Naturgy, primera gasista y tercera eléctrica de España por número de clientes, durante la rueda de prensa de presentación de resultados de la compañía de 2022, en el que ha registrado beneficios récord de 1.649 millones de euros. «Ese día el gas salvó a España del apagón eléctrico por la falta de renovables, que no se pueden almacenar», ha desvelado Reynés.

«Ese 4 de octubre las centrales de ciclo combinado estuvieron al máximo de su capacidad y gracias a eso se salvó al mercado de un apagón eléctrico», ha insistido el presidente de Naturgy en un momento en el que se está demonizando al gas por parte del Gobierno. Reynés ha explicado que las renovables no se pueden almacenar por lo que el gas es necesario para garantizar el suministro al país. Precisamente garantizar el suministro energético es una de las claves que tiene que tener cualquier reforma del mercado eléctrico que finalmente se apruebe por el Ejecutivo -está en estudio en estos momentos en Europa-.

Respecto al impuestazo que ha aprobado el Gobierno para las energéticas, el 1,2% de su beneficio excluyendo los negocios regulados, Reynés ha cifrado en 300 millones el impacto que tendrá en las cuentas de la compañía. El presidente de Naturgy ha criticado este impuesto aunque no ha aclarado si la compañía va a recurrirlo en el futuro. «No creo que seamos el único sector que hemos mejorado los resultados de 2021, pero es que además se está comparando 2022 con 2021, que no fue todavía un año típico», ha dicho. «Además, los resultados de la compañía no se deben sólo a España sino a la coyuntura internacional», ha insistido. Naturgy ha vendido menos gas a sus clientes industriales y residenciales en España que en 2021, aunque ha mejorado el ebitda un 11%.

Ataques del Gobierno

Natugy ha registrado unos beneficios de 1.649 millones de euros en 2022, un 36% más que en 2021. Este incremento en el resultado neto anticipa una nueva oleada de ataques por parte del Gobierno para justificar su impuestazo, lo que ha sido contestado por Reynés. «Espero que ningún Gobierno ataque a una empresa por ganar dinero. Una empresa está para ganar dinero, para invertirlo, pagar salarios y repartir dividendos entre sus accionistas», ha subrayado.

Desde el Gobierno se ha atacado a la banca por sus beneficios extraordinarios cuando hace unos días presentaron sus resultados, que mejoraron los de 2021. Naturgy abre el turno ahora de las energéticas.

En cuanto a 2023, Reynés ha adelantado que el ebitda será similar al de este 2022 como mínimo, incluido ya el impacto del impuestazo, los citados 300 millones. El dividendo será similar también al de este año, 1,20 euros por acción, y las inversiones crecerán en un 50%, sobre todo en renovables.

Sobre su renovación como presidente de Naturgy, Reynés ha explicado que su renovación depende del consejo y ha admitido que le haría ilusión continuar al frente de la compañía otros cuatro años más.