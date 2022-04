Marta Ortega asume la presidencia no ejecutiva de Inditex con el principal reto por delante de mejorar el crecimiento de la compañía pese al contexto de elevada inflación y al impacto que en la firma de moda tiene la guerra en Ucrania. La consecución de ese objetivo se vería reflejado en la cotización ahora, casi un 30% deprimida respecto al inicio del año, en mínimos no vistos prácticamente desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

La hija del fundador de Inditex emprende una nueva era en la que está acompañada por el consejero delegado, Óscar García Maceiras, quien lleva ya en el cargo desde el pasado mes de noviembre, fecha en la que se anunciaron los cambios en la dirección de la firma. Gonzalo Sánchez, director de inversiones de Gesconsult – en el fondo Gesconsult Renta Variable el peso de Inditex es del 5,46% – espera continuidad tras la salida de Pablo Isla. “El cambio de dirección tiene impacto, pero no porque el mercado considere que lo vayan a hacer mal o bien, sino porque hay incertidumbre”, indica Sara Carbonell, directora general de CMC Markets en España.

La despedida de Isla y la toma de posesión de la nueva presidenta se produce en un contexto inesperado: la guerra en Ucrania, el cierre de tiendas en los mercados ruso y ucraniano, los problemas agravados en la cadena logística, el alza imparable de las materias primas, la escalada de la inflación y su impacto en el consumo y los precios.

Apoyo de la plantilla y agradecimientos a Isla

Coincidiendo con la toma de las riendas, Ortega ha remitido una carta a la plantilla en la que muestra un «enorme» agradecimiento por la confianza depositada en ella y un «profundo» sentimiento de responsabilidad, a la vez que pide a sus «compañeros y compañeras» su apoyo y paciencia.

«Os pido vuestro apoyo y paciencia mientras sigo aprendiendo de todos cada día y que, con el mismo entusiasmo y exigencia de siempre, mantengamos vivos los valores de tolerancia, respeto y humildad que nos han caracterizado hasta ahora», ha afirmado la nueva presidenta de Inditex en una carta a la plantilla del grupo a la que ha tenido acceso Europa Press.

«He nacido y crecido en Inditex, y no ha habido un solo momento de mi aún corta carrera en el que no me haya sentido abrumada por la involucración, profesionalidad, espíritu de superación y sobre todo humanidad de cada uno de vosotros», ha destacado Ortega, quien también ha tenido palabras de agradecimiento para su padre, Amancio Ortega, para Isla y para la plantilla de «esta maravillosa compañía».

El perfil de Marta Ortega

«Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado», comentaba Ortega en el momento de hacerse público el relevo al frente de Inditex. Con más de 15 años de experiencia en la empresa familiar, destaca su perfil discreto pese a ser parte de una de las grandes fortunas de este país.

Hija del segundo matrimonio de Amancio Ortega, nació en Vigo el 10 de enero de 1984. Su primera experiencia en Inditex fue hace ya más de 15 años, cuando la menor de la saga Ortega trabajó como dependienta en una tienda del gigante textil en Londres. Después, ha ocupado diversos puestos, desde la experiencia en tienda hasta los departamentos de finanzas, contabilidad o diseño. «He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años», destacaba.

Desde su nuevo puesto, seguirá supervisando el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, una de sus grandes apuestas. Carbonell pone el foco en el éxito, o el fracaso, de ese cambio de concepto que ha llevado a cabo la marca insignia del grupo, así como en el crecimiento de las ventas online. «Si supera los niveles actuales – también en el caso de los márgenes – el mercado confiará en la nueva gestión».

Salida de Rusia e inflación

Uno de los principales retos a los que se enfrenta Ortega es el efecto que la invasión rusa de Ucrania está teniendo en la compañía. Inditex decidió cerrar de forma temporal sus más de 500 tiendas de Rusia, que reunían a 9.000 empleados y aportaban el 8,5% del resultado de explotación del grupo. La firma también cerró casi 80 tiendas en Ucrania, lo que se suma una perspectiva «desafiante» en China, el aumento de los costes de los insumos y unas perspectivas de consumo «poco halagüeñas» en Europa, según destacaba Credit Suisse en un reciente informe.

Este escenario deteriora las perspectivas del grupo para 2022. La compañía espera espera un margen bruto estable en el presente ejercicio, con una inversión que rondará los 1.100 millones de euros. En 2021, la firma logró triplicar el beneficio obtenido, hasta alcanzar los 3.243 millones de euros, quedándose a escasos 400 millones de su récord de 2019. Pese a la mejora, las cuentas – presentadas a mediados de marzo – no cumplieron con las previsiones estimadas. Ya con Marta Ortega a la cabeza, Inditex espera que las ventas online superen el 30% del total en 2024.

Mejorar la cotización de Inditex

Aunque ahora la capitalización bursátil de Inditex se sitúa en torno a los 62.000 millones de euros, llegó a valer 111.000 millones en junio de 2017, cuando rozó los 33 euros por acción. La reducción del valor en el mercado de la compañía se relaciona con el estallido de la pandemia. En algunos momentos, sus acciones llegaron a cotizar por debajo de los 19 euros.

El 2020 se saldó para Inditex con una caída en Bolsa del 17,2%. Tras una recuperación del 9,6% en 2021, en lo que va de año el descenso alcanza el 29%. Tras la presentación de resultados, y las últimas caídas debido al efecto contagio de H&M, la firma cotiza en torno a los 20 euros. Sánchez subraya que “la cotización refleja unos precios como de pandemia”, algo que no tiene ningún sentido para «una compañía de esta calidad», que «no sólo logra mantener los márgenes, sino que los eleva de manera consistente». Por todo ello, considera que ahora mismo la firma textil es una oportunidad de inversión.

Según datos del mercado, el precio objetivo medio que los analistas dan a las acciones de Inditex es de 27,29 euros. En opinión de Carbonell, «incluso puede estar siendo demasiado castigada. Quienes opten por invertir ahora puede estar entrando a precios baratos», porque «es una compañía sólida».