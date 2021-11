«Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado». La heredera del mayor grupo textil español, Marta Ortega, pronunciaba estas palabras al hacerse público que a partir del próximo 1 de abril se pondrá al frente de Inditex. Con más de 15 años de experiencia en la empresa familiar y amante de la hípica, destaca su perfil discreto pese a ser parte de una de las grandes fortunas de este país.

Hija del segundo matrimonio de Amancio Ortega, nació en Vigo el 10 de enero de 1984. Su primera experiencia en Inditex fue hace ya más de 15 años, cuando la menor de la saga Ortega trabajó como dependienta en una tienda del gigante textil en Londres. Amante de la hípica, la nueva presidenta del grupo ha competido en todo el mundo. Una afición que llevó a su padre a levantar en A Coruña el hipódromo Casas Novas, que alberga concursos internacionales.

«He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años» señala Ortega. Su vida ha estado siempre ligada a la empresa familiar y, aunque no tenía un puesto fijo, durante los últimos años se ha dedicado a la supervisión y gestión de tiendas y productos contribuyendo en campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones premium, incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara.

«Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria» señala. Marta Ortega ha agradecido a Pablo Isla su extraordinario trabajo y dedicación durante todos estos años, poniendo de manifiesto su inmensa contribución «no sólo a Inditex sino también a la industria de la moda en general».

El legado de Pablo Isla

Si a mediados de 2005, momento previo a que Isla fuese nombrado consejero delegado, Inditex valía unos 13.000 millones de euros en Bolsa y antes de la apertura de este lunes la capitalización se situaba en torno a los 91.000, implica una revalorización en el entorno del 600%, es decir, multiplicar por siete el valor en el mercado. En enero de 2011, cuando Amancio Ortega anunció que Isla sería su sucesor al frente de la compañía, la capitalización de Inditex en Bolsa era de unos 35.400 millones de euros, cerca de un 160% menos de lo que vale ahora.

La firma textil ha llegado a valer 111.000 millones de euros en junio de 2017, cuando rozó los 33 euros por acción. La evolución de las acciones de Inditex ha convertido a Amancio Ortega en la persona más rica de España y una de las más ricas del mundo, gracias al 60% que posee del grupo. La caída de la capitalización de la compañía se relaciona con el estallido de la pandemia. En junio de 2020 Inditex registró las primeras pérdidas de su historia, unas cuentas que recogen lo peor del confinamiento mundial al referirse al periodo entre el 1 de febrero y el 30 de abril y que arrojaron unos números rojos de 175 millones de euros.

Presidentas en el Ibex

Marta Ortega se unirá a las dos únicas mujeres que se encuentran en lo más alto de las cúpulas directivas de las empresas que integran el Ibex 35, cuando se convierta en presidenta de Inditex, la empresa cotizada española con mayor valor bursátil (unos 90.000 millones de euros).

Ese reducido número de mujeres presidentas de compañías del selectivo ahora sólo está integrado por Ana Botín, que ocupa la presidencia ejecutiva de Banco Santander, la tercera empresa española por capitalización (unos 50.000 millones de euros).

Beatriz Corredor también forma parte de ese mínimo grupo, ya que es la presidenta no ejecutiva de Red Eléctrica (con una capitalización de casi 10.000 millones).

Además, otras cotizadas del selectivo cuentan con mujeres como consejeras delegadas, como María Dolores Dancausa en Bankinter.