La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta, pidiendo la retirada inmediata del mercado de una popular marca de chocolate. El motivo de esta drástica decisión ha sido la detección de uno de los ingredientes que causa más alergias alimentarias del mundo, el cacahuete. Al no constar este componente en el etiquetado de esta popular marca de chocolate puede causar alergias. Todo aquel no que no sea alérgico al cacahuete puede consumirlo con total seguridad, pero en caso de tener sospechas o de serlo, será mejor que se abstenga.

Esta es la popular marca de chocolate que ha sido retirada del mercado

La AESAN ha pedido que se retire por un error en el etiquetado las barritas de chocolate Vantastic Schakaberry de la marca Vantastic Foods. Los números de lotes son: lote I39123471 (con fecha de caducidad 16.09.2022), lote I38423471 (con fecha de caducidad 16.09.2022) y lote J40123491 (con fecha de caducidad 01.10.2022).

Si tenemos en casa estos lotes o marca debemos tener en cuenta que puede ser perjudiciales si somos alérgicos al cacahuete, al llevar en la elaboración de este chocolate este fruto seco. Las personas que no son alérgicas pueden consumirlo sin problemas, aunque puede ser un riesgo enorme para aquellos que sí lo son. Un error en el etiquetaje que ha llevado a las autoridades a pedir su retirada inmediata ante posibles efectos.

Vantastic Foods ha informado de la distribución de estas barritas en las comunidades autónomas de Cataluña, Galicia y Madrid. Si tenemos en casa cualquiera de ellas podemos llevarla al supermercado en la que la hemos comprado para cambiarla. Las barritas están siendo retiradas lo más rápidamente posibles, los supermercados ya las han sacado de la venta, aunque alguna puede haber llegado a alguna casa.

Este tipo de alertas alimentarias se crean para asegurar al máximo la salud de los consumidores. Las alergias son cada vez más frecuentes, especialmente con algunos frutos secos. Los chocolates de este tipo pueden llevarlas, por lo tanto, debe constar en el etiquetado, algo que no ha sucedido con estos lotos.

Los números de lotes afectados han sido detectados, este chocolate relleno de fresa y almendras es uno de los que más se vende. Pese al error, la receta de estas barritas las hace ser especialmente populares y deseadas en estas fechas. Una barrita de este chocolate nos seguirá dando más de una alegría, una vez esté etiquetado correctamente podremos volver a comerlo con total seguridad.